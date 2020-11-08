Журналисты, актеры и "Мисс Беларусь": в Минске задержаны 500 участников марша оппозиции

На акциях протеста в Минске и других городах Беларуси (в Гомеле, Витебске, Жлобине, Бобруйске и Ляховичах) были задержаны 526 человек, сообщает не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Вясна". Родственники и друзья задержанных ждут информацию о них у Центрального РУВД Минска.

Среди задержанных в столице Беларуси - журналисты, актер Александр Жданович, известные белорусские спортсмены - легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин, а также лауреат конкурса "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова.

Местные издания сообщают, что силовики проводят в Минске жесткие точечные задержания - из-за этого демонстранты не смогли собраться на массовый марш. "Интерфакс" оценивал число собравшихся в центре Минска примерно в семь тысяч человек.

В ходе акции на улице Мельникайте в Минске были слышны звуки, похожие на выстрелы. После этого были новости о том, что госпитализировали как минимум одного пострадавшего. В столице также временно закрывались ряд станций метро.



Перед началом акции правоохранительные органы собрали в центре Минска усиленные наряды милиции и военных. Также, в этом районе были закрыты станции метро и начались проблемы с мобильной связью.

Несмотря на задержания несколько тысяч человек собрались в районе стелы "Минск - город-герой".