SPKC: на прошлой неделе Covid-19 чаще был выявлен у людей в возрасте от 15 до 49 лет

На прошедшей неделе Covid-19 чаще всего выявлялся у людей в возрасте от 15 до 49 лет, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Данные за прошедшие сутки также показывают, что более половины больных Covid-19 выявлено среди жителей в возрасте от 20 до 59 лет.
С начала октября заболеваемость Covid-19 стабильно растет во всех возрастных группах, кроме детей в возрасте до 14 лет. В этой возрастной группе заболеваемость за последние две недели уменьшилась. SPKC связывает это с осенними каникулами и введением дистанционного обучения в школах.
Принимая во внимание активное распространение Covid-19, SPKC призывает жителей быть ответственными и ограничить длительные контакты с людьми за пределами своего домохозяйства. По возможности учебу и работу следует организовывать удаленно, а также реже ходить в магазины.