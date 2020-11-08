SPKC: на прошлой неделе Covid-19 чаще был выявлен у людей в возрасте от 15 до 49 лет

Данные за прошедшие сутки также показывают, что более половины больных Covid-19 выявлено среди жителей в возрасте от 20 до 59 лет.

С начала октября заболеваемость Covid-19 стабильно растет во всех возрастных группах, кроме детей в возрасте до 14 лет. В этой возрастной группе заболеваемость за последние две недели уменьшилась. SPKC связывает это с осенними каникулами и введением дистанционного обучения в школах.