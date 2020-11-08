Вс, 8.11.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Интимное видео Дзюбы "слили" в сеть. Игрока отстранили от сборной

Артём Дзюба

ФОТО: Reuters/ScanPix

Интимное видео футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы появилось в сети. Об этом сообщает Eurosport.

Видео с таким наполнением разлетелось по интернету за сутки до матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который пройдёт вечером 8 ноября.

На записи Дзюба лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. Предположительно, видео было снято в декабре 2019 года, однако всплыло в интернете только сейчас.

Позже стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать Артёма Дзюбу в национальную команду на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцией и Сербией. "Чемпионат" сообщает, что Черчесов позвонил Дзюбе и выразил форварду поддержку.

Сам футболист закрыл собственный Instagram. На аккаунт футболиста нельзя подписаться, однако его публикации доступны тем, кто уже был подписан на профиль. Кроме того, Дзюба ограничил возможность комментирования постов для всех пользователей соцсети.

Естественно, "слив" спровоцировал лавину юмора в соцсетях:

Не остался в стороне и Сергей Шнуров, который посвятил капитану "Зенита" стихи:

"Кто там х** на камеру полощет?

Дзюба, что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челлендж мощный,

Капитанам остальных команд!

В интернете накалились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть х**стей

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья

Капитан у нас кончено лих!

Коль не о****ут так хоть подрочат,

Так чтоб стыдно не было за них".

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