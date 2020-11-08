Интимное видео Дзюбы "слили" в сеть. Игрока отстранили от сборной

Видео с таким наполнением разлетелось по интернету за сутки до матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который пройдёт вечером 8 ноября.

На записи Дзюба лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. Предположительно, видео было снято в декабре 2019 года, однако всплыло в интернете только сейчас.

Позже стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать Артёма Дзюбу в национальную команду на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцией и Сербией. "Чемпионат" сообщает, что Черчесов позвонил Дзюбе и выразил форварду поддержку.

Сам футболист закрыл собственный Instagram. На аккаунт футболиста нельзя подписаться, однако его публикации доступны тем, кто уже был подписан на профиль. Кроме того, Дзюба ограничил возможность комментирования постов для всех пользователей соцсети.

Естественно, "слив" спровоцировал лавину юмора в соцсетях:

Артем Дзюба празднует победу Джо Байдена на выборах — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) November 7, 2020

⚡ Артём Дзюба рискует пропустить матч с Краснодаром



Сейчас игрок занимается по индивидуальной программе — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 7, 2020

Новый слоган сборной - плечом к плечу ,рука к руке. — Никита Ковальчук (@Nik_Football_) November 7, 2020

Сначала ты гоняешь лысого, а потом лысый тебя из сборной — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) November 8, 2020

Артем, как это было? Ваши ощущения? pic.twitter.com/V6P1Uwx94P — Александр Занфиров (@Zanfi25) November 7, 2020

Нет , Артему опять все сойдёт с рук. https://t.co/brV8oguNUe — GRISHA 💙 🤣🎸 (@GrishkaUrgant) November 8, 2020

– завтра вы играете с краснодаром.....

дзюба: pic.twitter.com/vmOjnB1i90 — люблю любить (@HATYPAV) November 7, 2020

Говорят Дзюба согласовал контракт с новой командой. pic.twitter.com/mUosJ5fluo — Феликс (@felixfcsm) November 7, 2020

Ивлеева после просмотра pic.twitter.com/ByihQQEoEd — Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) November 7, 2020

У Дудя к Дзюбе стало на один вопрос меньше. — Илья (@1703_1925) November 7, 2020

Мы, конечно, не студия Артемия Лебедева, но сделали для Артёма личный логотип 👀 pic.twitter.com/Bubi3gmqza — SPORT24.ru (@sport24_ru) November 7, 2020

Тут некоторые так возмутились тем, что Дзюба мастурбировал в кровати, как будто на поле в составе сборной или своего клуба в Лиге Чемпионов он занимается чем-то другим. — Марина Молчанова (@molchalyga) November 8, 2020

Вы могли забыть, но Артём Дзюба все таки - член сборной России — твой любимый (@MaximBon) November 7, 2020

Мда уж, Дзюба уже не тот, но Панина конечно он не переплюнул...🤣 pic.twitter.com/8YSCcpRuFE — Александр Дедуренко (@ADedurenko) November 8, 2020

Жду пародию Соболева на Дзюбу — Харик Оханисян (@Garik_R_O) November 8, 2020

Готово!....в следующий раз осторожнее с желаниями)) pic.twitter.com/9pVyd62G9H — Эд Мацаберидзе (@edmatsaberidze) November 8, 2020

Не остался в стороне и Сергей Шнуров, который посвятил капитану "Зенита" стихи:

"Кто там х** на камеру полощет?

Дзюба, что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челлендж мощный,

Капитанам остальных команд!

В интернете накалились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть х**стей

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья

Капитан у нас кончено лих!

Коль не о****ут так хоть подрочат,