"Лиепая" во второй раз в истории стала обладателем Кубка Латвии по футболу

В решающем поединке "Лиепая" встречалась с "Вентспилсом", а единственный гол, который решил судьбу встречи, забил бразилец Додо.

Уже на 40-й секунде судья мог назначить пенальти в ворота "Вентспилса" за нарушение правил на Артуре Карашаускасе, но главный арбитр решил "простить" нарушающего футболиста.

На 24-й минуте ситуация снова повторилась - Карашаускас упал в штрафной площади, но судья снова не указал на точку.

Во втором тайме команды были осторожны, но к концу основного времени лиепайчане активизировались и имели несколько неплохих моментов. За 90 минут команды так и не сумели выявить победителя, поэтому игра перешла в дополнительное время.

На 93-й минуте счёт в матче наконец был открыт - Мартиньш Кигурс получил мяч в центре поля, приблизился к штрафной и отдал передачу на Милана Йоксимовича, который навесил в штрафную площадь на голову бразильца Додо, который и отправил мяч в сетку.