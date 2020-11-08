Вс, 8.11.2020
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"Лиепая" во второй раз в истории стала обладателем Кубка Латвии по футболу

Футболисты "Лиепаи"

ФОТО: facebook.com

В воскресенье, 8 ноября, футбольный клуб "Лиепая" одержал победу в финале Кубка Латвии и во второй раз в истории завоевал трофей.

В решающем поединке "Лиепая" встречалась с "Вентспилсом", а единственный гол, который решил судьбу встречи, забил бразилец Додо.

Уже на 40-й секунде судья мог назначить пенальти в ворота "Вентспилса" за нарушение правил на Артуре Карашаускасе, но главный арбитр решил "простить" нарушающего футболиста.

На 24-й минуте ситуация снова повторилась - Карашаускас упал в штрафной площади, но судья снова не указал на точку.

Во втором тайме команды были осторожны, но к концу основного времени лиепайчане активизировались и имели несколько неплохих моментов. За 90 минут команды так и не сумели выявить победителя, поэтому игра перешла в дополнительное время.

На 93-й минуте счёт в матче наконец был открыт - Мартиньш Кигурс получил мяч в центре поля, приблизился к штрафной и отдал передачу на Милана Йоксимовича, который навесил в штрафную площадь на голову бразильца Додо, который и отправил мяч в сетку.

Победа "Лиепаи" в Кубке Латвии гарантировала команде участие в отборочном раунде Лиги Европы сезона-2021/2022. Это второй титул "Лиепаи" - первый был завоёван в 2017 году.

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