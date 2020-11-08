Рига и Даугавпилс: снова рекордсмены по новым случаям Covid-19

В субботу, 7 ноября, как и в предыдущие дни, наибольшее количество новых людей, инфицированных Covid-19, было обнаружено в Риге и Даугавпилсе, следует из данных, собранных Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Риге выявлено 76 новых случаев, а общее двухнедельное количество случаев в столице составляет 1655.
В субботу в Даугавпилсе диагностировано значительное количество пациентов - 60. В настоящее время в городе 346 пациентов.
Почти вдвое увеличилось количество больных в Талсинском районе, где стало известно о 15 новых случаях,
общее количество пациентов за 14 дней достигло 32.
Сейчас в Екабпилсе 47 пациентов, 12 из них были выявлены в субботу. В Даугавпилсском районе известно о восьми новых случаев заболевания Covid-19, общее число которых достигло 42.
По шесть новых пациентов - в Аглонском районе и Елгаве, за последние две недели всего заболели 24 и 41 человек соответственно. Еще пять инфицированы в Валмиере, общее число заболевших достигает 29.
Уже сообщалось, что за последний день в Латвии было обнаружено 215 новых случаев Covid-19, три пациента скончались.
На сегодняшний день в Латвии в общей сложности у 8095 человек диагностировали Covid-19, а 1466 человек вылечились. На сегодняшний день зарегистрировано 99 случаев смерти пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19.