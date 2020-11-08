Рига и Даугавпилс: снова рекордсмены по новым случаям Covid-19

В Риге выявлено 76 новых случаев, а общее двухнедельное количество случаев в столице составляет 1655.

В субботу в Даугавпилсе диагностировано значительное количество пациентов - 60. В настоящее время в городе 346 пациентов.

Почти вдвое увеличилось количество больных в Талсинском районе, где стало известно о 15 новых случаях, 9

общее количество пациентов за 14 дней достигло 32.

Сейчас в Екабпилсе 47 пациентов, 12 из них были выявлены в субботу. В Даугавпилсском районе известно о восьми новых случаев заболевания Covid-19, общее число которых достигло 42.

По шесть новых пациентов - в Аглонском районе и Елгаве, за последние две недели всего заболели 24 и 41 человек соответственно. Еще пять инфицированы в Валмиере, общее число заболевших достигает 29.

Уже сообщалось, что за последний день в Латвии было обнаружено 215 новых случаев Covid-19, три пациента скончались.