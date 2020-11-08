Вс, 8.11.2020
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Фото ⟩ Редкая ярко-желтая черепаха стала героиней мемов

В индиском штате Западная Бенгалия из пруда выловили редкую черепаху-альбиноса ярко-желтого цвета, сообщает Esquire со ссылкой на New York Post. В интернете ее уже сравнили с растекшимся яичным желтком.

Сотрудник Лесной службы Индии Дебашиш Шарма написал в своем Twitter: "Сегодня из пруда в Бурдване спасли желтую черепаху".

Черепаха относится к виду индийской лопастной черепахи (Lissemys punctata). Обычно ее панцирь зеленовато-коричневого цвета с желтыми вкраплениями, а брюшко - кремово-белого цвета.

ФОТО: Скриншот соцсети

Необычный яркий окрас животного - результат генетического заболевания, из-за которого в организме черепахи полностью отсутствуют пигменты. Это явление называется хроматическим лейкизмом. При этом биологи уверены, что такая окраска усложняет черепахе жизнь: в таком виде ей гораздо сложнее маскироваться в воде.

В интернете весьма бурно отреагировали на находку ученых:

пользователи сравнили животное с расплавленным сыром и растекшимся желтком.

Черепах желтого цвета несколько раз за последние годы находили в различных частях Южной Азии.

ФОТО: Скриншот соцсети

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