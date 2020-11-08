Фото ⟩ Редкая ярко-желтая черепаха стала героиней мемов

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP — Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020

Сотрудник Лесной службы Индии Дебашиш Шарма написал в своем Twitter: "Сегодня из пруда в Бурдване спасли желтую черепаху".

Черепаха относится к виду индийской лопастной черепахи (Lissemys punctata). Обычно ее панцирь зеленовато-коричневого цвета с желтыми вкраплениями, а брюшко - кремово-белого цвета.

ФОТО: Скриншот соцсети

Необычный яркий окрас животного - результат генетического заболевания, из-за которого в организме черепахи полностью отсутствуют пигменты. Это явление называется хроматическим лейкизмом. При этом биологи уверены, что такая окраска усложняет черепахе жизнь: в таком виде ей гораздо сложнее маскироваться в воде.

В интернете весьма бурно отреагировали на находку ученых:

пользователи сравнили животное с расплавленным сыром и растекшимся желтком. 1

Черепах желтого цвета несколько раз за последние годы находили в различных частях Южной Азии.