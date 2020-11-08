Во всем мире дорожают компьютеры. Почему так происходит?

По его словам, с окончанием режима чрезвычайной ситуации в Латвии и началом лета спрос на компьютерную технику несколько снизился. Тем не менее оборот компании в летние месяцы все равно вырос по сравнению с соответствующими месяцами 2019 года. Однако с приходом осени многие почувствовали приближение второй волны пандемии Covid-19 и своевременно начали закупать необходимое технологическое оборудование на случай, если снова придется работать и учиться удаленно. В результате осенью спрос на компьютерную технику значительно увеличился. На этот раз за закупки компьютерной техники взялись также государственные и муниципальные учреждения, которые закупили ноутбуки для школ.

"В качестве примера могу привести покупку Министерством образования и науки более 6000 ноутбуков.

Таких масштабных закупок компьютеров в Латвии не было ровно 10 лет",

- сказал Шульц.

Он отметил, что из всей компьютерной техники наибольшим спросом на рынке сейчас пользуются ноутбуки. Кроме того, спрос на них высок не только в Латвии, но и во всем мире. Как объяснил Шульц, высокий спрос привел к глобальной нехватке ноутбуков.

В США, например, дефицит ноутбуков составляет по меньшей мере 5 млн единиц.

Дефицит ноутбуков ощущается при заказе компьютеров от 50 штук в одном заказе, подчеркнул Шульц.

"Если клиент решает купить один или несколько ноутбуков, то его, конечно, проблема дефицита не затронет. Глобальный дефицит привел к повышению цен на ноутбуки, и мы видим, что производители предпочитают отдавать компоненты на более дорогие компьютеры, а не укомплектовывать их в компьютеры более дешевых классов", - пояснил член правления Capital.

Он отметил, что, к сожалению, даже крупнейшие мировые производители сейчас не в состоянии выполнять заказы с такими же объемами и скоростью, как до пандемии Covid-19. Крупнейшие поставки вместо обычных четырех недель занимают восемь и более недель. При заказе нескольких сотен или тысяч компьютеров срок доставки продлевается до весны следующего года. Самая большая проблема заключается как в нехватке используемых компонентов, так и в большом объеме крупных заказов по всему миру. Например, из-за длительных сроков доставки многие страны вместо ноутбуков приобрели для своих школ стационарные компьютеры. Другие виды компьютерного оборудования - стационарные компьютеры, мониторы, инфраструктурные решения, оборудование для печати - доставляются клиентам в обычном порядке, срок доставки составляет от нескольких дней до нескольких недель.