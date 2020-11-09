Сборная Латвии по хоккею впервые в своей истории выиграла Кубок Германии

В финальном поединке в Крефельде в овертайме латвийские хоккеисты одолели национальную команду Германии 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0). Победную шайбу в сетку ворот немецкой команды отправил Франк Разгалс. Он же был признан лучшим игроком матча.

В этом турнире латвийская команда выиграла два из трёх матчей. Ранее латвийская сборная обыграла команду Германии U-23 (4:2) и уступила взрослой команде Германии со счётом 0:2. В матче двух немецких команд сильнее оказалась национальная сборная (7:2).

В этом турнире сборная Латвии играла под руководством Артиса Аболса, а в состав были включены многие опытные хоккеисты, среди которых были Мартиньш Карсумс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Оскар Батня и Гунар Скворцов.