Три года после трагедии: до сих пор неясно, кто виноват в смерти мальчика в вентспилсском бассейне
Три года назад Латвию всколыхнула трагическая новость - в небольшом бассейне Вентспилсского парка водных приключений, во время урока плавания, утонул четырехлетний Томас. Спустя три года виновные до сих пор неизвестны, но прокурор Вентспилсской прокуратуры объясняет, что одной из причин, по которой расследование затянулось, было то, что было трудно найти очевидцев с помощью объявлений в прессе, сообщила в воскресенье, 8 ноября, передача TV3 Nekā personīga.
Только после происшествия был выявлен ряд нарушений - занятия в бассейне проводились без лицензии, во время плавания в бассейне находился только один взрослый человек.
За нарушения, повлекшие смерть ребенка, Государственная служба качества образования наложила на бывшего директора спортивного центра административный штраф в размере 70 евро.
Максимально возможный штраф по закону был почти вдвое больше.
Полиция начала расследование, но виновник до сих пор неизвестен, а Nekā personīga сообщает, что полиция Вентспилса допросила "ключевых" свидетелей, которые позволили продолжить расследование, более чем через два года после трагического события.
Родители погибшего мальчика обвиняют полицию и прокуратуру в неспособности расследовать дело. "Для нас, как для родителей самое сложное - то, что до сих пор никто не привлечен к ответственности.
Мне нужно идти на могилу к своему ребенку, положить туда цветы, но виноватых нет", - признается отец погибшего мальчика Каспар Стивриньш,
подчеркнув, что мера наказания или желание кому-то отомстить не важны. Важно выяснить, кто за это в ответе, чтобы ничего подобного не повторилось.
Происшествие произошло в спортивном комплексе, обслуживаемом Вентспилсским самоуправлением и Латвийским олимпийским комитетом, но ответственные сухо прокомментировали, что к трагическим последствиям привела "череда множества трагических совпадений".
Бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс также заявил на своей еженедельной пресс-конференции 13 октября 2017 года, что линчевание недопустимо. Самоуправления не могут обеспечить инспекторов для каждого учреждения и сотрудника. Государство обязано проводить проверки и следить за работой.
Оказалось, что в стране нет единых правил, регламентирующих, как должны проходить тренировки по плаванию.
В то время Вентспилсским спортивным центром руководил Улдис Бойтманис. Он уволился, потеряв работу и внушительную зарплату - в спорткомплексе он зарабатывал в среднем 45-50 тысяч евро в год. Но карьера Бойтмана пошла вверх - он продолжал быть думским депутатом партии Лембергса членом партийного совета Лембергса "Латвии и Вентспилсу", а, когда в декабре прошлого года после санкций США его работа в структурах и учреждениях, связанных с Лембергсом была парализована, бывшего директора Олимпийского центра назначили на место Лембергса в правление Вентспилсского свободного порта. Он также продолжал быть членом правления олимпийской команды Вентспилса и председателем правления баскетбольного клуба "Вентспилс".
Занятия в бассейне в трагический день вел Виктор Зуев. После этого он перестал обучать основам плавания, оставив должность директора Вентспилсской спортивной школы Spars.
Однако несколько месяцев назад родители местных детей рассказали, что Зуев снова занимается с детьми.
Это также видно на нескольких имеющихся в нашем распоряжении фотографиях, но сам тренер отрицает очевидное.
Всего несколько недель назад родители умершего ребенка получили от полиции приглашение прийти и дать новые показания. Адвокат родителей Дидзис Вилемсонс, бывший когда-то начальником Вентспилсской полиции, называет это абсурдом. По его словам, полиция с самого начала работала небрежно. Свидетели не разыскивались, поэтому адвокат и родственники потерпевшего сделали это самостоятельно.
Вилемсонс пояснил, что родители ребенка были признаны потерпевшими через месяц после инцидента, когда их также вызвали для дачи показаний в полицию. В середине ноября 2017 года адвокат написал еще одну просьбу к лицу, ведущему производство, о допросе конкретных лиц - и он, и родители умершего мальчика нашли контакты возможных свидетелей как в социальных сетях, так и другими способами, но лицо, ведущее производство, этих лиц не опросило.
Когда 29 октября этого года Nekā personīga обратилась в Генеральную прокуратуру Латвийской Республики и Государственную полицию, чтобы узнать, как продвигается расследование, ни одно из ведомств в течение нескольких дней не дало ответа. Позже Государственная полиция ответила, что дело было быстро передано в прокуратуру. В полиции отказались от комментариев.
На просьбу уточнить дату передачи дела из полиции в прокуратуру, в полиции назвали день, когда журналисты заинтересовались ходом дела. Курирующий расследование прокурор Наурис Пинковскис отрицает, что он получил материалы из полиции только после звонка журналистов руководству в Риге.
По делу есть один возможный подозреваемый - кто именно и по какой статье уголовного закона он подозревается, прокурор не раскрывает.
Пинковскис признал, что дело поступило в прокуратуру 30 октября, на следующий день после того, как им заинтересовались журналисты, но прокурор утверждает, что это было всего лишь совпадением: "Дело планировалось передать за неделю до этого, но есть детали, про которые я не могу вам рассказать прямо сейчас".
За три года в деле Вентспилсского бассейна сменились трое следователей.
Прокурор Пинковскис утверждает, что и он, и полиция проделали хорошую работу, хоть и признал, что первая следователь был отстранен от дела в 2018 году. Она заявила, что расследование дела было трудным с моральной точки зрения и что доказательной базы было недостаточно.
Только в начале этого года полиция допросила свидетелей, которые предоставили важные факты для продвижения расследования,
и в апреле 2020 года в деле появился человек, имеющий право на защиту - отсюда и возможный виновник, заключает программа.
Прокурор утверждает, что следователь сделал все возможное, чтобы найти свидетелей, "как в прессе, так и другими методами", но ответа не последовало.
Всего по материалам дела допрошено около 15-20 свидетелей. На вопрос, действительно ли потребовалось три года, чтобы допросить этих людей, Пинковскис повторил, что свидетели, которые могли предоставить достаточно информации для расследования, были выявлены только в конце прошлого и начале этого года.
Адвокат, в свою очередь, подчеркивает, что такая длительность расследования недопустима: "Я считаю, что хотя это событие трагично, расследование не должно было быть настолько сложным, чтобы процесс не доходил до суда более трех лет. Мне это непонятно".
"В тот вечер он сказал, что не хочет идти, но мы все-таки сказали, что нужно.
Он утонул буквально у меня за спиной, за закрытыми жалюзи и закрытыми балконами",
говорит отец погибшего мальчика. Ни один из родителей не мог присутствовать на занятиях по плаванию.
Закон предусматривает, что в течение 10 дней после получения дела прокурор должен принять решение о возбуждении уголовного дела. Прокурор Пинковскис о своем решении обещает сообщить общественности 9 ноября.