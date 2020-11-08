Реконструкция шоссе в Елгаве: строители заменили 2 километра некачественного асфальта

Один из двух партнеров, выигравших тендер, - Hidrostatyba, зарегистрированная в Литве, начала процедуру неплатежеспособности и уже уволила большую часть своих сотрудников в конце прошлого года.

Шоссе Лока в Елгаве не было простым объектом - пять километров, несколько колец, пешеходная и велосипедная дорожки, и железнодорожный путепровод. Это был один из самых дорогих строительных объектов в Елгаве.

Два с половиной года назад на конкурс подали заявки пять претендентов, победили RERE VIDE вместе с партнером из Литвы Hidrostatyba. Цена, которую они предложили, составила 17,6 миллиона евро. Цена, предложенная другими четырьмя компаниями, находилась в диапазоне 22-24 миллионов.

У думы не возникло вопросов по поводу большой разницы в цене.

Контрольная оценка объекта, определенная годом ранее, составила 16 миллионов евро.

Председатель правления SIA RERE VIDE Вячеслав Воропаев отмечает, что после открытия тендерных предложений был проведен повторный анализ тендера, и первоначально рассчитанные затраты полностью соответствовали объему работ, определенному в закупке.

Поскольку Елгава оценивала наиболее экономически выгодное предложение, предложенная семилетняя гарантия также сыграла важную роль в выигрыше - другие не обещали так много.

Один из претендентов - Igate KT (объединение, образованное SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate и AS Kauno Tiltai) оспорил результат, и Бюро по надзору за закупками (IUB) поручило Елгавской городской Думе повторно оценить, соответствует ли требованиям опыт работы претендента. Документы еще раз проверили, победителя не изменили. Igate подал в суд на Елгавскую думу и IUB, так как повторная жалоба не рассматривалась.

"Мы абсолютно уверены, что представленная квалификация руководителя строительства не соответствовала установленным требованиям,

которые требовало самоуправление для этого сложного объекта инфраструктуры", - говорит Мадар Раджелис, член правления CBS Igate.

Районный суд отклонил иск, но Сенат Верховного суда этим летом заявил, что возражения должны быть оценены по существу, поэтому дело было пересмотрено.

За это время партнер RERE VIDE из Литвы, Hidrostatyba, стал неплатежеспособным и уволил большую часть своих сотрудников.

На строительном объекте специалистов Hidrostatyba не было уже в конце прошлого года. Руководитель RERE VIDE утверждает, что на объекте всегда был дополнительный руководитель работ из RERE. По словам представителя самоуправления Елгавы Мары Миелавы и ответственного за строительство Ренара Бирникса, процесс строительства был сложным.

Строителю пришлось дважды фрезеровать асфальт, уже уложенный на железнодорожной ветке - в первый раз из-за протечек, во второй раз это было частью более серьезной проблемы,

в результате RERE VIDE пришлось фрезеровать уже уложенный асфальт на участке примерно в два километра, что составляет почти половину длины участка. Подозрения в ненадлежащем качестве возникли у инспектора строительства, который провел экспресс-осмотр и обнаружил, что асфальт не соответствует требованиям, и проинформировал об этом строительного подрядчика и самоуправление Елгавы. Затем генеральный подрядчик заказал испытание в независимой лаборатории, которое подтвердило несоответствие. Фрезеровку и восстановление асфальта предприниматель выполнил за свой счет.

Председатель правления SIA RERE VIDE Вячеслав Воропаев в некачественном асфальте обвиняет литовскую компанию Stasio Pakarklio įmonė. "Несоответствие было нелегко обнаружить, потому что его нельзя было увидеть визуально. Его можно было обнаружить только при лабораторных испытаниях асфальтобетона", - отметил он.