Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Василиса Володина - известный российский эксперт в области астрологии. Ее прогнозы помогают людям быть счастливыми и успешными, в каком бы расположении ни находились звезды и планеты.
Неделя с 9 по 15 ноября изменит жизнь людей, причем не в лучшую сторону. Будет пара очень важных изменений в положении звезд и планет, поэтому ожидается, что в эти семь дней придется встретиться не только с изменениями во всех сферах жизни, но и с неприятными людьми.
Овен
На Овнов очень негативно подействует Меркурий в Скорпионе. Планета окажется в этом знаке во вторник, поэтому понедельник будет самым удачным днем недели. Далее последуют три дня энергетического диссонанса, который продлится вплоть до четверга. Наибольшие проблемы могут ждать Овнов в сфере финансов, однако со временем все должно будет прийти в норму. Выходные идеально подойдут для отдыха и релаксации.
Телец
В середине недели Тельцам будет сложно находить общий язык с окружающими, поэтому желательно обдумывать каждое свое слово, чтобы ненароком не добавить в список врагов кого-то из окружения. В конце недели Марс перестанет быть ретроградным, что благоприятно скажется на энергетике и удаче этих людей. Выходные обещают быть благоприятными, яркими и запоминающимися.
Близнецы
Близнецам стоит на этой неделе сфокусироваться на привлечении любви. Лучше всего это делать 9, 12 и 13 ноября. На выходных людям данного знака Зодиака удастся как следует отдохнуть. Не стоит менять обстановку - лучше остаться дома, уделить время общению с близкими. Можно будет убраться, сделать перестановку мебели, купить что-то для дома, пригласить гостей. Нужно избавляться от всего лишнего, старого и бесполезного, освобождая место для чего-то нового.
Рак
Ракам в середине недели будет заметно легче находить общий язык с окружающими. Меркурий поможет распознать неприятных людей, а также найти к ним правильный подход. В целом неделя будет спокойной, но все равно энергетическая обстановка не самая стабильная. Удача ожидает тех Раков, которые смогут правильно расставить приоритеты в жизни. Нужно следовать внутреннему голосу и с осторожностью относиться к советам окружающих.
Лев
На этой неделе могут обостриться самые ужасные привычки Львов. Это произойдет из-за резкой перемены в энергетике планет. Необходимо больше времени отдавать самоанализу и работе над собой. Звезды хотят, чтобы Львы прислушивались к словам своих близких, так как родственники, вторая половинка и лучшие друзья не станут их обманывать. В конце недели появится ощущение свободы, тепла и уюта. Это Марс завершит свое ретроградное движение.
Дева
В отличие от людей многих других знаков Зодиака Девам на этой неделе будет улыбаться удача почти все время. Самым ярким днем станет понедельник. Начиная с 10 ноября Дев могут начать посещать новые идеи и мысли о семье, любви, романтике. Вплоть до самого конца недели им стоит отдавать себя поиску второй половинки, не забывая о проверке совместимости. Также можно будет заниматься делами бок о бок с близкими, навещать дальних родственников.
Весы
У Весов ожидается очень богатая на события неделя, причем эти события будет очень сложно контролировать. Вместо этого лучше расслабиться и плыть по течению. Самое главное - помнить о наличии вокруг людей, которым нельзя доверять. Желательно все делать самостоятельно, потому что в противном случае можно потерпеть поражение. Особенно важно будет прислушиваться к своему сердцу в любовных вопросах. На этой неделе многим Весам удастся найти любимого человека, но близким и друзьям он может не понравиться.
Скорпион
Настало время для того, чтобы начать доверять своей интуиции. Обычно в такие периоды начинают происходить интересные вещи. Переход Меркурия в знак этих людей отлично скажется на их умении мыслить и принимать важные решения, но также лишит Скорпионов концентрации. Для работы лучше всего подойдут пятница и суббота. В это время начнется прямое движение Марса. Неделя будет похожа на американские горки - будет много взлетов и падений, но не стоит терять самообладание.
Стрелец
В начале недели у Стрельцов могут проснуться самые неприятные привычки, с которыми будет невероятно сложно бороться. Нужно продолжать эту борьбу, чего бы это ни стоило. Начиная с четверга можно будет отправляться за покупками. Небольшой шопинг поможет поднять настроение и привлечь удачу. Неделя идеально подходит для покупки подарков близким. Возможно, в голову Стрельцам придет гениальная идея в работе или бизнесе. Творческим людям будет улыбаться удача, особенно с 13 ноября.
Козерог
Пятница, 13 ноября, на этот раз не навредит Козерогам. Наоборот, в этот день произойдут благоприятные изменения в положении и поведении планет, что отлично скажется на удаче. В конце недели Козерогам удастся найти себе новое интересное хобби или увлечение, подходящее им. Начало недели подойдет для сложной и монотонной работы. Это будет время, когда лучше не брать деньги в долг, не давать людям пустых обещаний и не наступать на знакомые грабли.
Водолей
На этой неделе две трети успеха Водолеев будет зависеть от их мыслей и правильного настроя. Нельзя позволять себе расслабляться, бояться чего-то или подвергать сомнению свои способности. Это то самое время, когда уверенность решает очень многое. Остальной успех будет исходить от планет и звезд, которые постараются открыть перед Водолеями новые двери в бизнесе, работе и любви.
Рыбы
У Рыб есть все для того, чтобы стать успешнее. В финансовой сфере удача может приходить и уходить. В любовных делах Рыб ожидает много интересного. Например, одиноким людям этого знака может прийти предложение о возобновлении старых отношений от бывшего или бывшей. Тем, кто находится в отношениях, удастся разрешить на первый взгляд неразрешимые конфликты. Эта неделя - время позитивных преобразований. Главное - выбросить из головы сомнения.