Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Весы

У Весов ожидается очень богатая на события неделя, причем эти события будет очень сложно контролировать. Вместо этого лучше расслабиться и плыть по течению. Самое главное - помнить о наличии вокруг людей, которым нельзя доверять. Желательно все делать самостоятельно, потому что в противном случае можно потерпеть поражение. Особенно важно будет прислушиваться к своему сердцу в любовных вопросах. На этой неделе многим Весам удастся найти любимого человека, но близким и друзьям он может не понравиться.

Скорпион

Настало время для того, чтобы начать доверять своей интуиции. Обычно в такие периоды начинают происходить интересные вещи. Переход Меркурия в знак этих людей отлично скажется на их умении мыслить и принимать важные решения, но также лишит Скорпионов концентрации. Для работы лучше всего подойдут пятница и суббота. В это время начнется прямое движение Марса. Неделя будет похожа на американские горки - будет много взлетов и падений, но не стоит терять самообладание.

Стрелец

В начале недели у Стрельцов могут проснуться самые неприятные привычки, с которыми будет невероятно сложно бороться. Нужно продолжать эту борьбу, чего бы это ни стоило. Начиная с четверга можно будет отправляться за покупками. Небольшой шопинг поможет поднять настроение и привлечь удачу. Неделя идеально подходит для покупки подарков близким. Возможно, в голову Стрельцам придет гениальная идея в работе или бизнесе. Творческим людям будет улыбаться удача, особенно с 13 ноября.

Козерог

Пятница, 13 ноября, на этот раз не навредит Козерогам. Наоборот, в этот день произойдут благоприятные изменения в положении и поведении планет, что отлично скажется на удаче. В конце недели Козерогам удастся найти себе новое интересное хобби или увлечение, подходящее им. Начало недели подойдет для сложной и монотонной работы. Это будет время, когда лучше не брать деньги в долг, не давать людям пустых обещаний и не наступать на знакомые грабли.

Водолей

На этой неделе две трети успеха Водолеев будет зависеть от их мыслей и правильного настроя. Нельзя позволять себе расслабляться, бояться чего-то или подвергать сомнению свои способности. Это то самое время, когда уверенность решает очень многое. Остальной успех будет исходить от планет и звезд, которые постараются открыть перед Водолеями новые двери в бизнесе, работе и любви.

Рыбы