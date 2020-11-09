Оппозиция в Грузии вновь протестует. Полиция применила водометы

Не признает результаты выборов и отказывается войти в парламент и преодолевшая избирательный барьер партия "Альянс патриотов Грузии", которая считается пророссийской и резко критикует как нынешние, так и прежние власти.

Но к совместным акциям оппозиции "Альянс патриотов" не присоединился, сперва анонсировав, а затем отменив свою, отдельную от остальной оппозиции, акцию протеста.

Худшие выборы "Мечты"

BBC

Организация "Transparency International - Грузия", у которой было до 600 наблюдателей на этих выборах, назвала их шагом назад по сравнению с парламентскими выборами 2016 года. Двадцать шесть неправительственных организаций сочли эти выборы наименее демократичными и свободными за время нахождения у власти "Грузинской мечты".

По предварительной оценке международных наблюдателей, выборы были конкурентными и прошли с соблюдением фундаментальных свобод, хотя обвинения в давлении на избирателей подорвали доверие общества к некоторым аспектам этого процесса, заявили они.

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Представители оппозиции, между тем, говорят о масштабной фальсификации результатов парламентских выборов. По мнению одного из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе, такого не было даже на выборах 2003 года, за которыми последовала Революция роз в Грузии.

"До 200 тысяч голосов сфальсифицированы - это почти 10%. Это невообразимое воровство голосов. Такого никогда не случалось в Грузии", - заявил он.

С аналогичными заявлениями выступают и представители других оппозиционных партий, но избирательные комиссии отклонили их жалобы.

C результатами Центризбиркома не соглашается ни одна из преодолевших избирательный барьер оппозиционных партий Getty Images

Всего, по данным ЦИКа, были пересчитаны результаты с 19 избирательных участков, и в большинстве случаев после пересчета они не изменились.

Здания Центральной избирательной комиссии и окружных комиссий стали горячими точками протестов на этой неделе. Попытки представителей оппозиции попасть на эти заседания приводили к стычкам с правоохранителями и административным задержаниям.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что заседания окружным комиссиям приходится проводить под давлением, в ряде случаев на заседания комиссий пытались ворваться неуполномоченные лица, несмотря на то, что у всех сторон избирательного процесса есть свои представители в комиссиях.

Что касается жалоб, тут ЦИК ссылается на то, что у окружных комиссий не было законных оснований для их рассмотрения.

"Капитуляция" и революция

В пятницу в Службе госбезопасности Грузии заявили, что ведут расследование по подозрению в попытке свержения государственной власти. Основанием, по утверждению ведомства, стала информация о том, что конкретные лица комплектовали мобильные группы бывшими правоохранителями и военными с целью свержения власти.