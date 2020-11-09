Пособие - 3 евро в день, работать сразу запрещает закон. С чем сталкиваются соискатели убежища из Беларуси

Пособия, которое Латвия предоставляет просителям убежища, и без дополнительного дохода, например, не хватает даже на одежду.

Заработок самих лиц, ищущих убежища, запрещен иммиграционным законом.

В нем оговаривается, что можно приступить к работе не раньше, чем через шесть месяцев, если до этого не принято решение о том, какой статус предоставить.

Это меньше, чем четыре года назад, когда было девять месяцев, но больше, чем предлагало тогда Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) - три месяца. В то время Министерство благосостояния, отвечающее за политику в области занятости, не согласилось с таким коротким сроком, и администрация сочла эти аргументы рациональными.

Заместитель руководителя Управления Майра Розе отмечает, что срок должен быть соразмерным, и нужно понимать, что соискатели убежища приезжают из разных стран.

"Первые три месяца, а то и больше, занимают собеседования, учеба. Работа не должна препятствовать этим интеграционным мерам здесь", - указывает она, добавляя, что в случае более короткого срока найдутся люди, которые просто воспользуются им. "Если есть условия, при которых они могут немедленно или в течение очень короткого срока [работать], жить в Муцениеки, являющемся очень хорошим хостелом, за который не надо платить, то это будет как магнит для тех, кто не нуждается в убежище, претендовать на этот статус".

Министерство благосостояния теперь говорит, что срок можно обсудить снова, но следует соблюдать международное право, что означает более короткий срок для всех, и это должно быть оценено Министерством внутренних дел.

Министерство внутренних дел, в свою очередь, указывает, что оно снова предложит трехмесячный срок - такое предложение уже включено в новый закон об иммиграции, но пока не известно, когда он будет в повестке правительства.

PMLP говорит, что есть альтернатива.

Соискатели убежища также могут подать заявление на рабочую визу в качестве иностранцев, но тогда есть условия - если на вакансию не подавали заявки местные жители, и зарплата должна быть не ниже средней по стране или 1076 евро.

Лица, ищущие убежища, не знают об этой возможности, также удивлены и в движении Viegli palīdzēt, поскольку поступали сообщения лишь о том, что такая виза может потребоваться только за границей до прибытия.

В любом случае, это подойдет не всем. Однако в настоящее время Сейм не считает, что систему нужно менять в спешке. Председатель комиссии Сейма по вопросам миграции Андрей Юдин (НЕ) считает, что проблему нужно решать иначе. "А именно, важно как можно скорее рассмотреть эти заявки, чтобы люди не ждали полгода - будет или не будет статуса, а чтобы это произошло раньше. И, насколько я понимаю от PMLP, они делают все возможное, чтобы ускорить процесс", - поясняет он.