Пособие - 3 евро в день, работать сразу запрещает закон. С чем сталкиваются соискатели убежища из Беларуси

Поскольку насилие над белорусским народом после президентских выборов и последовавших за ними протестов усилилось, Латвия выразила готовность поддержать жителей Беларуси, однако прибывающие белорусы, не входящие в список "предпочтительных" профессий, сталкиваются с препятствиями на пути к получению права на работу в Латвии, сообщила передача De facto на LTV.
Призывая белорусов переехать в Латвию, политики уже называли в своих выступлениях IT-компании, которые переедут сюда вместе с сотрудниками и их семьями, но это помощь в определенной степени основывается на расчете. Люди, не входящие в список особых профессий, не имеют такой возможности, и как соискатели убежища по прибытии в Латвию, помимо небольшого пособия, пытаются выжить при поддержке пожертвований.
Право начать работать быстрее - одна из первых вещей, которую они называют, когда их спрашивают, какая помощь требуется.
Соискатель убежища Радион Бегляк приехал в Латвию около двух месяцев назад и находится в Центре размещения лиц, ищущих убежище, в Муцениеки. В Беларуси против него возбуждено расследование. "Я участвовал в акциях протеста в Гомеле, меня задержали, я три дня находился в одиночной камере, а потом уехал", - говорит он. Изначально Радион сбежал в Россию, где расположена международная компания, в которой он работал консультантом по вопросам управления, но Россия выдает граждан Беларуси, поэтому он переехал в Латвию.
Юрий Капилов живет в Центре в Муцениеки примерно столько же времени. Он инженер, который в свою очередь подстрекал к забастовке свой рабочий коллектив компании "Беларуськалий", после чего был вынужден уйти с работы.
Они оба благодарны за поддержку и чувство безопасности, предоставленные в Латвии, но также хотели бы разрешения на работу.
Лица, ищущие убежища, имеют крышу над головой и пособие - 3 евро в день или 21 евро в неделю, а благодаря поддержке фондов Европейского Союза - еще и продуктовые пакеты.
Однако удовлетворить все основные потребности сложно.
"Если готовить самому, хватает, но ни на что больше. Нам помогает белорусская диаспора, которая находится здесь, в Латвии, без ее помощи было бы сложно. Убежден, что для многих беженцев, не имеющих развитой диаспоры в Латвии, например, с нами живут люди из Бангладеша и Сирии - им очень тяжело. Со своей стороны мы стараемся им помочь - если нам что-то дают, мы стараемся поделиться, чтобы и этим людям было легче", - говорит Радион.
До начала ноября прошение о предоставлении убежища в Латвии подал 21 белорус, 15 из них проживают в Центре для ищущих убежища в Муцениеки.
Цифры невелики, и движение Viegli palīdzēt, которое организует поддержку Беларуси и просителей убежища, приходит к выводу, что это связано с тем, что люди ищут помощи в странах с более благоприятными условиями.
Представитель движения Инесе Вайваре говорит, что многие люди из Беларуси хотят уехать на время, потому что возбуждено уголовное дело за участие в акциях протеста и надеются вернуться. А пока - работать или учиться здесь.
"Таких случаев много, и мне нечего предложить. Единственное, что я могу предложить, - это пройти систему предоставления убежища", - объясняет она.
Пособия, которое Латвия предоставляет просителям убежища, и без дополнительного дохода, например, не хватает даже на одежду.
Заработок самих лиц, ищущих убежища, запрещен иммиграционным законом.
В нем оговаривается, что можно приступить к работе не раньше, чем через шесть месяцев, если до этого не принято решение о том, какой статус предоставить.
Это меньше, чем четыре года назад, когда было девять месяцев, но больше, чем предлагало тогда Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) - три месяца. В то время Министерство благосостояния, отвечающее за политику в области занятости, не согласилось с таким коротким сроком, и администрация сочла эти аргументы рациональными.
Заместитель руководителя Управления Майра Розе отмечает, что срок должен быть соразмерным, и нужно понимать, что соискатели убежища приезжают из разных стран.
"Первые три месяца, а то и больше, занимают собеседования, учеба. Работа не должна препятствовать этим интеграционным мерам здесь", - указывает она, добавляя, что в случае более короткого срока найдутся люди, которые просто воспользуются им. "Если есть условия, при которых они могут немедленно или в течение очень короткого срока [работать], жить в Муцениеки, являющемся очень хорошим хостелом, за который не надо платить, то это будет как магнит для тех, кто не нуждается в убежище, претендовать на этот статус".
Министерство благосостояния теперь говорит, что срок можно обсудить снова, но следует соблюдать международное право, что означает более короткий срок для всех, и это должно быть оценено Министерством внутренних дел.
Министерство внутренних дел, в свою очередь, указывает, что оно снова предложит трехмесячный срок - такое предложение уже включено в новый закон об иммиграции, но пока не известно, когда он будет в повестке правительства.
PMLP говорит, что есть альтернатива.
Соискатели убежища также могут подать заявление на рабочую визу в качестве иностранцев, но тогда есть условия - если на вакансию не подавали заявки местные жители, и зарплата должна быть не ниже средней по стране или 1076 евро.
Лица, ищущие убежища, не знают об этой возможности, также удивлены и в движении Viegli palīdzēt, поскольку поступали сообщения лишь о том, что такая виза может потребоваться только за границей до прибытия.
В любом случае, это подойдет не всем. Однако в настоящее время Сейм не считает, что систему нужно менять в спешке. Председатель комиссии Сейма по вопросам миграции Андрей Юдин (НЕ) считает, что проблему нужно решать иначе. "А именно, важно как можно скорее рассмотреть эти заявки, чтобы люди не ждали полгода - будет или не будет статуса, а чтобы это произошло раньше. И, насколько я понимаю от PMLP, они делают все возможное, чтобы ускорить процесс", - поясняет он.
Неизвестно, через какое время станет ясно, был ли предоставлен соискателям убежища из Беларуси статус беженца или альтернативный статус. По оценкам PMLP, первые решения вряд ли будут раньше середины декабря, и в настоящее время этим людям остается только ждать. Но потенциальные рабочие места уже присмотрены. "Есть предложения, но все останавливает тот момент, в какой момент будет статус", - признает Юрий.