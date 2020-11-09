Пн, 9.11.2020
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Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā

Covid-19 ⟩ Число заболевших превысило 50 млн. В Европе кривая идет вверх

ФОТО: AP/Scanpix

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, заболевших Covid-19 во всех странах мира, превысило 50 млн, сообщает Русская служба BBC. Около 1,2 млн человек скончались.

Четверть заражений зафиксирована во время второй волны вируса.

Наибольшее количество заражений наблюдается в Европе, где новый коронавирус выявлен у более 12,5 миллионов человек, из которых 305 700 умерли. При этом число диагнозов в Европе в последние недели постоянно идет вверх.

Около десяти миллионов случаев зафиксированы в США. За последние три дня в США регистрировали более 125 000 новых случаев Covid-19 в день.

В России на прошлой неделе впервые стали регистрировать более 20 тысяч заболевших за сутки.

Галерея: Вторая волна Covid-19 в Европе

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