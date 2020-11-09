За сутки в Латвии выявлено 92 новых случая Covid-19, два человека умерли

Один умерший пациент принадлежал к возрастной группе 70-75 лет, второй - к возрастной группе 90-95 лет.

На сегодняшний день в Латвии скончался 101 инфицированный Covid-19 человек.

За прошедшие сутки было сделано 2398 тестов на наличие Covid-19, 3,8% из которых показали положительный результат.