Пн, 9.11.2020
Эта продукция очень дешевая, а потому молодые люди обращают на нее внимание. Моему внуку 12 лет, и это проблема, которую нужно решать Янина Курсите, депутат Сейма
Янина Курсите, депутат Сейма
1

За сутки в Латвии выявлено 92 новых случая Covid-19, два человека умерли

ФОТО: AP/Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 92 новых случая Covid-19, два человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один умерший пациент принадлежал к возрастной группе 70-75 лет, второй - к возрастной группе 90-95 лет.

На сегодняшний день в Латвии скончался 101 инфицированный Covid-19 человек.

За прошедшие сутки было сделано 2398 тестов на наличие Covid-19, 3,8% из которых показали положительный результат.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8187 человек, полностью выздоровели 1466 человек.

Последние новости

НАВЕРХ
Back