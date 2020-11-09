За сутки в Латвии выявлено 92 новых случая Covid-19, два человека умерли

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 92 новых случая Covid-19, два человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один умерший пациент принадлежал к возрастной группе 70-75 лет, второй - к возрастной группе 90-95 лет.
На сегодняшний день в Латвии скончался 101 инфицированный Covid-19 человек.
За прошедшие сутки было сделано 2398 тестов на наличие Covid-19, 3,8% из которых показали положительный результат.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8187 человек, полностью выздоровели 1466 человек.