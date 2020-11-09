Число госпитализированных с Covid-19 выросло до 313. Из них 12 - в тяжелом состоянии

В общей сложности в стационарах сейчас находятся 313 инфицированных, у 301 из которых состояние средней тяжести, а 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

На настоящий момент из больниц выписаны 589 пациентов с Covid-19, двое из которых - за прошедшие сутки.

Как сообщал RUS TVNET, в воскресенье в Латвии выявлено 92 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались.

Умершие пациенты входили в возрастные группы 70-75 и 90-95 лет. На сегодняшний день в Латвии скончался 101 инфицированный Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 2398 тестов на Covid-19, 3,8% показали положительный результат.