Пн, 9.11.2020
Самое главное, чтобы работодатели несли ответственность за охрану труда и в условиях удаленной работы. Риски для безопасности труда должны оцениваться соответствующим образом и устраняться Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY

Число госпитализированных с Covid-19 выросло до 313. Из них 12 - в тяжелом состоянии

ФОТО: Shutterstock

По информации Национальной службы здравоохранения, в больницы за минувшие сутки доставлены 52 пациента с Covid-19. 

В общей сложности в стационарах сейчас находятся 313 инфицированных, у 301 из которых состояние средней тяжести, а 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

На настоящий момент из больниц выписаны 589 пациентов с Covid-19, двое из которых - за прошедшие сутки. 

Как сообщал RUS TVNET, в воскресенье в Латвии выявлено 92 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались.

Умершие пациенты входили в возрастные группы 70-75 и 90-95 лет. На сегодняшний день в Латвии скончался 101 инфицированный Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 2398 тестов на Covid-19, 3,8% показали положительный результат.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8187 человек, выздоровели 1466 человек.

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