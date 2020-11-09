Дзюба впервые прокомментировал интимное видео со своим участием

Футболист "Зенита" и сборной России Артём Дзюба в своём Instagram прокомментировал отстранение от матчей национальной команды из-за слива интимного видео с его участием.
Дзюба опубликовал обращение в закрытом аккаунте Instagram, но вскоре ролик появился и в других социальных сетях.
"Я бы хотел сказать следующее: я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешные к сожалению. Во многом виноват, наверное, но могу винить только себя, - заявил Дзюба. - Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я не оступался и не ошибался", - сказал футболист.
Также он поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку, в том числе на матче "Зенит" - "Краснодар" 8 ноября.
Отметим, что после скандала с интимным видео Дзюбу поддержали десятки звёзд, среди которых Светалана Лобода, Ксения Собчак, Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Тина Канделаки, Андрей Малахов, Алексей Панин и звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова, которая в Instagram опубликовала обнажённый снимок с хештегом #ямыдзюба.
Напомним, накануне в соцсетях начали распространять интимное видео с участием Дзюбы. На записи, снятой самим футболистом, видно, как он мастурбирует. "Чемпионат" сообщает, что Черчесов лично позвонил Дзюбе и выразил форварду поддержку.