Дзюба впервые прокомментировал интимное видео со своим участием

"Я бы хотел сказать следующее: я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешные к сожалению. Во многом виноват, наверное, но могу винить только себя, - заявил Дзюба. - Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я не оступался и не ошибался", - сказал футболист.