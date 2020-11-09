Фото ⟩ Собака Джо Байдена станет первым приютским псом в Белом доме

Победитель выборов в США - Джо Байден, что означает, что совсем скоро он и его семья станут хозяевами Белого дома. Одна из двух собак Байдена - немецкая овчарка по кличке Мейджор (с англ. - "майор" или "главный") - будет первым приютским псом, поселившимся там.