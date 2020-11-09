Пн, 9.11.2020
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Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY

Фото ⟩ Собака Джо Байдена станет первым приютским псом в Белом доме

ФОТО: Twitter/@dog_rates

Победитель выборов в США - Джо Байден, что означает, что совсем скоро он и его семья станут хозяевами Белого дома. Одна из двух собак Байдена - немецкая овчарка по кличке Мейджор (с англ. - "майор" или "главный")  - будет первым приютским псом, поселившимся там. 

77-летний Байден и его супруга Джилл - хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association. Согласно информации BuzzFeed, данное решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Второго питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

Уточняется, что Мейджор станет первой собакой в Белом доме, которая была взята именно из приюта. Первой бездомной собакой, оказавшейся у главы государства, была собака Юки, которую взял президент Линдон Джонсон. Собаку нашла младшая дочь американского лидера на одной из бензоколонок Техаса в День благодарения 1966 года. 

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