Фото ⟩ Собака Джо Байдена станет первым приютским псом в Белом доме

Победитель выборов в США - Джо Байден, что означает, что совсем скоро он и его семья станут хозяевами Белого дома. Одна из двух собак Байдена - немецкая овчарка по кличке Мейджор (с англ. - "майор" или "главный") - будет первым приютским псом, поселившимся там.
This is Major and Champ. They are the dogs of @JoeBiden and @DrBiden. Champ has already been to the White House, but Major hasn’t yet. Champ can’t wait to show him around. Both 14/10 would be an honor to pet pic.twitter.com/Zwqmx7X6FB— WeRateDogs® (@dog_rates) November 7, 2020
77-летний Байден и его супруга Джилл - хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association. Согласно информации BuzzFeed, данное решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Второго питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.
Build Bark Better.— Dr. Jill Biden (@DrBiden) August 26, 2020
Happy #NationalDogDay. pic.twitter.com/64HXEBscwO
Уточняется, что Мейджор станет первой собакой в Белом доме, которая была взята именно из приюта. Первой бездомной собакой, оказавшейся у главы государства, была собака Юки, которую взял президент Линдон Джонсон. Собаку нашла младшая дочь американского лидера на одной из бензоколонок Техаса в День благодарения 1966 года.