Алиса Знарок вышла замуж за Артемия Панарина

Российский хоккеист Артемий Панарин вступил в брак со своей девушкой Алисой Знарок. Об этом дочь Олега Знарка сообщила на своей странице в Instagram.
"Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей", - написала Алиса в сторис Instagram.
На вопрос о том, поменяла ли она фамилию после регистрации брака, девушка ответила, что пока нет, но скоро планирует это сделать.
В июле 2020 года Панарин в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, что они планировали провести торжество в Италии, но теперь у них появилось время подумать ещё. Также хоккесит рассказал, что у них уже оплачена половина свадьбы.
Напомним, пара находится в отношениях около четырёх лет. Молодые люди встретились на чемпионате мира в Чехии в 2015 году. Артемий сделал Алисе предложение в мае 2019 года.