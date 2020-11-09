Пн, 9.11.2020
Эта продукция очень дешевая, а потому молодые люди обращают на нее внимание. Моему внуку 12 лет, и это проблема, которую нужно решать Янина Курсите, депутат Сейма
Янина Курсите, депутат Сейма

Алиса Знарок вышла замуж за Артемия Панарина

Российский хоккеист Артемий Панарин вступил в брак со своей девушкой Алисой Знарок. Об этом дочь Олега Знарка сообщила на своей странице в Instagram.

"Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей", - написала Алиса в сторис Instagram.

На вопрос о том, поменяла ли она фамилию после регистрации брака, девушка ответила, что пока нет, но скоро планирует это сделать.

В июле 2020 года Панарин в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, что они планировали провести торжество в Италии, но теперь у них появилось время подумать ещё. Также хоккесит рассказал, что у них уже оплачена половина свадьбы.

Напомним, пара находится в отношениях около четырёх лет. Молодые люди встретились на чемпионате мира в Чехии в 2015 году. Артемий сделал Алисе предложение в мае 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alisa Znarok (@alisaznarok) on

Последние новости

НАВЕРХ
Back