Алиса Знарок вышла замуж за Артемия Панарина

"Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей", - написала Алиса в сторис Instagram.

На вопрос о том, поменяла ли она фамилию после регистрации брака, девушка ответила, что пока нет, но скоро планирует это сделать.

В июле 2020 года Панарин в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, что они планировали провести торжество в Италии, но теперь у них появилось время подумать ещё. Также хоккесит рассказал, что у них уже оплачена половина свадьбы.