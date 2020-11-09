Думпис рассказал, при каких условиях можно говорить о смягчении ограничений против Covid-19

Он отметил, что цель также может быть выражена в числах, а именно - добиться того, чтобы 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения упала ниже 50 случаев. В пятницу в Латвии этот показатель составлял 164,6 случая на 100 000 жителей.

"Так что сократить заболеваемость в три раза. А затем мы могли бы говорить о том, что можем отменить что-то, что мы защитили больницы. Таким образом, это достижение может быть в числах", - сказал он.

Думпис считает введенные ограничения соразмерными. По его мнению, если люди будут их соблюдать, этого может быть достаточно для того, чтобы уменьшить распространение Covid-19. Однако он подчеркнул, что эффект необходимо подождать не менее двух недель, и не надо удивляться, что на этой неделе количество случаев может увеличиться, что, к тому же, было бы вполне закономерно.

По его словам, первая и основная причина высоких показателей заболеваемости заключается в том, что люди не до конца осознали суть дистанцирования, навещая друг друга, посещая незаконные мероприятия.

По его словам, наиболее опасным является распространение этого заболевания в больницах и домах престарелых. "Сейчас это меня беспокоит больше всего", - не отрицал Думпис.

Он пояснил, что количество заболевших Covid-19 в Латвии постепенно увеличивается, но это не происходит бесконтрольно. "Таким образом, некоторое влияние ограничений было. Наша кривая более пологая, а еженедельный прирост невелик, но, конечно, мы не можем позволить этой кривой расти. Мы должны попытаться изогнуть ее так, чтобы количество случаев уменьшалось с каждым днем", - подчеркнул Думпис.

Инфектолог подчеркнул, что эти кривые можно сломать, приведя в пример Ирландию, Израиль, а также Бельгию, где ситуация хуже всего. "Эти кривые очень быстро уходят вниз", - отметил он.

Он также подчеркнул, что люди по всей Европе устали. Латвия по-прежнему остается четвертой лучшей страной по уровню заболеваемости на душу населения. "Я не думаю, что нам нужно винить себя и политиков сейчас в том, что все было сделано неправильно. Следует понимать, что все страны переживают тяжелые времена. До сих пор у нас дела шли относительно хорошо. Я думаю, что мы еще сможем уменьшить эту кривую заболеваемости", - подчеркнул Думпис.

Он также подчеркнул, что совершенно очевидно, что этот вирус намного опаснее и заразнее сезонного гриппа, особенно для людей старше 30 лет.

Инфектолог призвал всех максимально ограничить встречи с другими людьми.