Ситуация у соседей: в Литве снова больше 1000 случаев Covid-19 за сутки, в Эстонии - 125

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1056 новых случаев заражения Covid-19, умерли четыре человека с Covid-19, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья Литвы.

В целом с начала пандемии в Литве вирусом заразились 25 755 человек, продолжают болеть 19 629 человек, выздоровели 5813 человек.

В целом в Литве скончались 280 человек с Covid-19.

В изоляции сейчас находятся 44 688 человек. С 1 июня в Литве зарегистрировано 430 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 4 489 проб на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1,107 млн тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 125 новых случаев Covid-19, в больнице скончался еще один человек с Covid-19, сообщает департамент здоровья Эстонии.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 2181 первичный тест на Covid-19, положительный результат дали 125 тестов (5,7%).

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в стране 137,1 случая на 100 000 населения, доля положительных тестов составляет 6,6%.