Околи хочет объединить пояса и готов выйти против Бриедиса

Британский боксёр Лоуренс Околи планирует заполучить четыре чемпионских пояса, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Об этом спортсмен заявил в интервью Seconds Out.
Напомним, 12 декабря Околи выйдет на ринг против польского боксёра Кшиштофа Гловацки. На кону будет стоять вакантный титул WBO.
Для Гловацки этот бой станет первым, после скандального поединка в Риге против Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии.
Отметим, что титул WBA в данный момент принадлежит 33-летнему французскому боксёру Арсену Гуламиряну (26 побед и ни одного поражения), а титулом WBC обладает 32-летний Илунга Макабу (27 побед и 2 поражения) из Конго.
В свою очередь чемпионский пояс IBF в данный момент принадлежит Бриедису, который может перейти из первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) в супертяжи.
"У него своя жизнь, я его не знаю. Может он и хочет перейти в супертяжи, но я хочу объединить пояса", - заявил британец, отметив, что Бриедис победил Гловацки довольно спорным решением судей.
27-летний Околи проведёт первый бой с октября прошлого года, когда он победил бельгийца Ива Нгабу техническим нокаутом. Всего на счету Околи 14 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.
Поединок Гловацки - Околи пройдёт на арене O2 в Лондоне. Главным событием вечера станет бой между супертяжеловесами Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым.