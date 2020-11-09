Околи хочет объединить пояса и готов выйти против Бриедиса

Напомним, 12 декабря Околи выйдет на ринг против польского боксёра Кшиштофа Гловацки. На кону будет стоять вакантный титул WBO.

Для Гловацки этот бой станет первым, после скандального поединка в Риге против Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии.

"Я одержу победу в этом поединке и тогда постараюсь завоевать ещё один пояс, выйдя на ринг против чемпиона WBA или WBC", - заявил Околи.

Отметим, что титул WBA в данный момент принадлежит 33-летнему французскому боксёру Арсену Гуламиряну (26 побед и ни одного поражения), а титулом WBC обладает 32-летний Илунга Макабу (27 побед и 2 поражения) из Конго.

В свою очередь чемпионский пояс IBF в данный момент принадлежит Бриедису, который может перейти из первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) в супертяжи.

"У него своя жизнь, я его не знаю. Может он и хочет перейти в супертяжи, но я хочу объединить пояса", - заявил британец, отметив, что Бриедис победил Гловацки довольно спорным решением судей.

27-летний Околи проведёт первый бой с октября прошлого года, когда он победил бельгийца Ива Нгабу техническим нокаутом. Всего на счету Околи 14 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.