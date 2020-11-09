Песков объяснил, почему Путин пока не поздравил Байдена с победой на выборах

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент России пока не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Политик считает корректным дождаться официального подведения итогов выборов, пишет "Дождь", ссылаясь на своего корреспондента.
"Путин неоднократно говорил, что он проявит уважение к любому выбору американского народа. Мы надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших отношений", - цитирует Пескова издание.
Отвечая на вопрос, почему президент России в 2016 году поздравлял Дональда Трампа до официального объявления итогов выборов, Дмитрий Песков сказал, что сейчас ситуация отличается, так как Трамп анонсировал "юридические процедуры" и будет оспаривать итоги голосования, поэтому нужно дождаться их результатов.
Как уже сообщалось, нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп отказался признать свое поражение на президентских выборах в США, хотя все ведущие телеканалы страны признали кандидата от демократов Джо Байдена победителем выборов.
Несмотря на это, сразу после того как стало известно о победе Джо Байдена на президентских выборах в США, в его адрес посыпались поздравления от многих мировых лидеров - в первую очередь, из европейских стран, пишет Русская служба BBC. Среди них - премьер-министр Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Украины Владимир Зеленский и другие.