Министр: Весной мы говорили о переносе мероприятий, сейчас - переносить некуда

"Если весной мы могли говорить о переносе или отмене концертов, то в настоящий момент нам уже некуда переносить ни концерты, ни театральные постановки. Сейчас нужно говорить о реальном возврате денег зрителям", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что правительство уже сегодня, 9 ноября, приступит к разработке механизмов поддержки, которые планируется утвердить на заседании Кабинета министров во вторник, 10 ноября.

Пунтулис подчеркнул, что для ослабленной отрасли культуры режим чрезвычайной ситуации не является радостной новостью, но на ситуацию нужно смотреть в контексте всей страны, потому что только так можно победить пандемию.