Министр: Весной мы говорили о переносе мероприятий, сейчас - переносить некуда

Организаторам мероприятий сейчас нужно думать о реальном возврате денег зрителям, заявил министр культуры Наурис Пунтулис в передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma.
"Если весной мы могли говорить о переносе или отмене концертов, то в настоящий момент нам уже некуда переносить ни концерты, ни театральные постановки. Сейчас нужно говорить о реальном возврате денег зрителям", - пояснил министр.
Он подчеркнул, что правительство уже сегодня, 9 ноября, приступит к разработке механизмов поддержки, которые планируется утвердить на заседании Кабинета министров во вторник, 10 ноября.
Пунтулис подчеркнул, что для ослабленной отрасли культуры режим чрезвычайной ситуации не является радостной новостью, но на ситуацию нужно смотреть в контексте всей страны, потому что только так можно победить пандемию.
Министр добавил, что общение с руководителями учреждений культуры происходит ежедневно. В приложении WhatsApp создана группа, где стороны обмениваются опытом. Руководители учреждений культуры относятся к сложившейся ситуации с большим пониманием, отметил Пунтулис.