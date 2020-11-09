Пн, 9.11.2020
Для нас, как для родителей, самое сложное - то, что до сих пор никто не привлечен к ответственности. Мне нужно идти на могилу к своему ребенку, положить туда цветы, но виноватых нет. Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
3

Разрабатываемая вакцина от Covid-19 показала эффективность более чем 90%

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90-процентную эффективность, сообщает BBC.

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения Covid-19 более чем на 90%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer.

Третья фаза испытаний стартовала 27 июля.

В них приняли участие 43 538 человек, из них Covid-19 после вакцинации заразились только 94 человека. 

3

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что это "великий день для науки и человечества".

Отмечается, что до середины ноября компании будут вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, после чего всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. 

Таким образом, если регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы медицинские сотрудники смогут получить уже к концу этого года.

Последние новости

НАВЕРХ
Back