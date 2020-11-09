Разрабатываемая вакцина от Covid-19 показала эффективность более чем 90%

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения Covid-19 более чем на 90%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer.

Третья фаза испытаний стартовала 27 июля.

В них приняли участие 43 538 человек, из них Covid-19 после вакцинации заразились только 94 человека. 14

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что это "великий день для науки и человечества".

Отмечается, что до середины ноября компании будут вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, после чего всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.