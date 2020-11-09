Разрабатываемая вакцина от Covid-19 показала эффективность более чем 90%

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90-процентную эффективность, сообщает BBC.
"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения Covid-19 более чем на 90%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer.
Третья фаза испытаний стартовала 27 июля.
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что это "великий день для науки и человечества".
Отмечается, что до середины ноября компании будут вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, после чего всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.
Таким образом, если регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы медицинские сотрудники смогут получить уже к концу этого года.