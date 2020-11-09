Путин уволил сразу пятерых министров

В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха, а также министра энергетики Александра Новака и министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, сообщает "Медуза".
При этом Владимир Якушев назначен новым полпредом Путина в Уральском федеральном округе, новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года.
Новые министры будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции России, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова. В пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.
Журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, связаны ли отставки министров с невыполнением президентских поручений. "Нет, это ротация, это ротационный процесс", - ответил Песков. По его словам, правительство определит новый круг полномочий Новака, в том числе будет ли он и дальше курировать переговорный процесс в рамках ОПЕК, пишет Русская служба Би-би-си.