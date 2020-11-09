Пн, 9.11.2020
Для нас, как для родителей, самое сложное - то, что до сих пор никто не привлечен к ответственности. Мне нужно идти на могилу к своему ребенку, положить туда цветы, но виноватых нет. Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
1

Путин уволил сразу пятерых министров

Владимир Путин

ФОТО: Reuters/ScanPix

В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха, а также министра энергетики Александра Новака и министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, сообщает "Медуза".

При этом Владимир Якушев назначен новым полпредом Путина в Уральском федеральном округе, новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года. 

Новак будет назначен вице-премьером правительства, пишет "Дождь".

1

Новые министры будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции России, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова. В пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.

Путин подписал также указ, увеличив число вице-премьеров с девяти до десяти.

1

Журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, связаны ли отставки министров с невыполнением президентских поручений. "Нет, это ротация, это ротационный процесс", - ответил Песков. По его словам, правительство определит новый круг полномочий Новака, в том числе будет ли он и дальше курировать переговорный процесс в рамках ОПЕК, пишет Русская служба Би-би-си.

Последние новости

НАВЕРХ
Back