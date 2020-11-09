Путин уволил сразу пятерых министров

При этом Владимир Якушев назначен новым полпредом Путина в Уральском федеральном округе, новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года.

Новые министры будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции России, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова. В пятницу, 6 ноября, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа), а назначать их будет президент.

Путин подписал также указ, увеличив число вице-премьеров с девяти до десяти. 1