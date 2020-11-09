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В рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню диабета, с 9 по 15 ноября BENU Aptieka организует образовательную дискуссию с участием ведущих специалистов этой отрасли и предлагает особые скидки на средства по уходу за стопами для больных диабетом.

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день диабета, когда особое внимание уделяется сахарному диабету и его профилактике, так как эта болезнь все больше распространяется во всем мире. Латвия также не является исключением – по статистике здесь насчитывается почти 100 000 пациентов с диабетом. Важно, что на развитие диабета 2-го типа в значительной мере влияют различные факторы, связанные с образом жизни. Важнейшие из них – нездоровое питание, малоподвижность, избыточный вес, плохой сон и сильный стресс. Большую роль играет также наследственность. Главное, что, пересмотрев свои привычки и придерживаясь здорового образа жизни, мы можем значительно снизить риск заболевания диабетом.

Важен уход за стопами

Еще один важный фактор – заинтересованность больных диабетом в лечении и соответствующий уход за ними. Например, в специальном уходе нуждается кожа и особенно стопы пациентов с диабетом, так как эта болезнь влияет на кровоснабжение и состояние стоп. Вот почему так важно подобрать качественные и эффективные средства по уходу за кожей, специально предназначенные для больных диабетом. Для ухода за телом и стопами подойдут кремы с пантенолом и мочевиной (urea), увлажняющие кожу. Если для кожи характерны воспаления, на помощь придут средства, содержащие серебро.

Заботясь о самочувствии больных диабетом, BENU Aptieka подготовила ко Всемирному дню диабета особое предложение: всю неделю, с 9 по 15 ноября, во всех аптеках BENU – скидка 30% на инновационные средства FOOTLOGIX по уходу за стопами. Этот бренд создал первую и единственную в мире серию пенообразных средств по уходу за стопами Pediceutical®, в которой используется технология дермальной инфузии® (DIT). Эта запатентованная технология обеспечивает проникновение эффективных активных веществ в слои эпидермы и достижение ими целевых зон. Именно поэтому эти средства обеспечивают быстрый и эффективный результат при различных проблемах с кожей ног. Средства эти легкие, не оставляют жирного слоя, быстро впитываются в кожу и оказывают быстрое действие – первые результаты видны уже в течение 24 часов. Эти средства безопасны для всех типов кожи, а также для больных диабетом.

Напоминаем: больным диабетом необходимо регулярно посещать специалиста по уходу за стопами, так как из-за повреждений кровеносных сосудов у них меняется чувствительность кожи и стоп. Поэтому не откладывайте визит к специалисту и заботьтесь о состоянии своих стоп ответственно!

Советы специалистов

Чтобы узнать о профилактике диабета, приглашаем всех также посмотреть онлайн-дискуссию Академии BENU, посвященную теме Здоровый образ жизни и профилактика диабета. В дискуссии примут участие:

Илзе Конраде, ассоциированный профессор кафедры внутренних болезней Рижского университета им. Страдыня, заведующая отделением эндокринологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Gaiļezers;

ассоциированный профессор кафедры внутренних болезней Рижского университета им. Страдыня, заведующая отделением эндокринологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Gaiļezers; Лиене Сондоре – сертифицированный специалист по питанию, магистр науки о здоровье в области питания, преподаватель Рижского университета им. Страдыня.

– сертифицированный специалист по питанию, магистр науки о здоровье в области питания, преподаватель Рижского университета им. Страдыня. Каспар Злиднис – сертифицированный тренер по фитнесу, один из основателей движения CrossFit в Латвии.

Эксперты обсудят значение здорового образа жизни для профилактики и лечения сахарного диабета, другие важные вопросы о том, как каждый из нас может позаботиться о своем здоровье, изменив свои ежедневные привычки, а также – что изменения в образе жизни могут дать в случаях, когда диагноз уже поставлен. Беседу будет вести Валдис Мелдерис.

Прямую трансляцию дискуссии можно будет посмотреть накануне Дня диабета, 13 ноября, в 16:00 на странице BENU Aptieka в Facebook, после чего она будет доступна для просмотра любому желающему в аккаунте BENU Aptieka, на платформе подкастов Spotify и Youtube.

Будем заботиться о здоровье вместе!

Ваша BENU Aptieka