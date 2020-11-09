Президент Украины Владимир Зеленский заразился Covid-19

У президента Украины Владимира Зеленского обнаружен коронавирус, сообщается на его странице в Facebook. Зеленский чувствует себя хорошо и исполняет свои обязанности, находясь в самоизоляции.
"Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать", - написал Зеленский.
Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав +...Опубликовано Володимиром Зеленським Понедельник, 9 ноября 2020 г.
Напомним, что летом коронавирусом переболела жена Владимира Зеленского Елена. Она была в больница и перенесла двустороннюю пневмонию. Коронавирусом также переболел семилетний сын президента.