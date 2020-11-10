"Это был перфоманс". Российский комик инсценировал свою смерть

8 ноября стало известно о самоубийстве стендап-комика Максима Мунхоева. Позже выяснилось, что это был розыгрыш - Мунхоев жив, а всё это было разыграно им и его друзьями.
Всё началось с того, что в Instagram комика Алексея Ляшенко появилась информация о пропаже Мунхоева. По его словам, тот вышел из дома и его никто не видел несколько дней.
Этой новостью в своих соцсетях поделились многие известные комики, которые оказались неравнодушными к произошедшему.
Позже о "смерти" Мунхоева в своём Twitter рассказала Татьяна Щукина, его подруга и тоже стендап-комик. Она, в свою очередь, узнала об этом от комика Михаила Босова, который заявил, что друзья Максима были на опознании тела.
Отметим, что Мунхоев, Ляшенко и Босов недавно ездили в совместный тур, который назывался "Последняя вечеринка". На афише этого концерта под портретом Мунхоева можно заметить подпись "покойся с миром" и чёрную ленту в углу.
Вскоре Щукина опровергла новость о смерти Мунхоева, написав крайне эмоциональный пост: "Максим Мунхоев жив. Это оказался перформанс. Перформанс, стоивший мне седых волос. Играть с человеческими эмоциями, тем более с теми, которые связаны со скорбью - это не весело. Это не нормально. Это не искусство".
Ситуацию с неудавшимся розыгрышем осудили комики Денис Чужой, Расул Чабдаров, Денис Косяков и многие другие.
Максим Мунхоев и Алексей Ляшенко пока никак не прокомментировали розыгрыш, а Михаил Босов опубликовал серию сторис в Instagram, в которых объяснил, что ничего не знал, а просто поверил словам друзей.
До сих пор есть достаточно тех, кто сопереживает близким Мунхоева в связи с его кончиной. Всё потому что ни комик, ни его директор пока не разоблачили собственный перфоманс публично, а последняя активность Мунхоева в соцсетях - это по-прежнему день его "пропажи" 4 ноября.
Мунхоев начинал свою карьеру в Иркутске, но с 2017 года живёт в Москве. Комик впервые стал известен более широкому кругу публики, когда принял участие в проекте "Открытый микрофон" на ТНТ. В 2019 году Мунхоев попробовал свои силы в шоу "22 комика".