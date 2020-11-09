Потолок для пособий по простою составит 1000 евро

Разработанные Министерством экономики предложения в понедельник обсуждались в группе по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса, а во второй половине дня также среди партнеров по коалиции. Во вторник, 10 ноября, Кабинет Министров примет решение по этим предложениям.

Предложение Минэкономики предусматривает введение пособий по простою, минимальный порог которых составит 330 евро, а потолок - 1000 евро. Кроме того, на каждого иждивенца будет выплачиваться еще по 50 евро. 1

Ранее Рейрс заявил, что пособие по простою в минимальном объеме будет выплачиваться вне зависимости от социальных взносов.

Пособия по простою будут доступны сотрудникам компаний, чей оборот упал как минимум на 20% в августе, сентябре и октябре этого года и которые, согласно классификатору NACE, работают в секторе, затронутом решением правительства о введении чрезвычайного положения.

В свою очередь субсидируемые зарплаты составят 50% от средней заработной платы, задекларированной в августе, сентябре и октябре этого года. Максимальный размер субсидируемой заработной платы составит 500 евро. 1

Эта помощь также будет предоставлена тем компаниям, чей оборот в августе, сентябре и октябре упал как минимум на 20% и кто, согласно классификатору NACE, работает в секторе, затронутом решением правительства о введении чрезвычайного положения. Этот вид помощи будет предоставляться компаниям, которые, несмотря на падение оборота, продолжают работать в ограниченном объеме.

Субсидии оборотных средств также будут предоставляться компаниям, чей оборот в августе, сентябре и октябре упал как минимум на 20% и которые, согласно классификатору NACE, работает в секторе, затронутом решением правительства о введении чрезвычайного положения. Эта поддержка планируется в определенном объеме от выплаченных работникам в августе, сентябре и октябре заработных плат, с которых уплачены все налоги.