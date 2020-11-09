Жестокость в детских садах: передача "Запрещенный прием" объясняет причины

Основными причинами являются оплата труда, количество детей в группе на одного воспитателя, профессиональные требования к персоналу детского сада и отсутствие поддержки в конфликтных ситуациях.

Няни, работающие в 36-м детском саду Рижского самоуправления, где программа провела специальную операцию, получают на руки около 600 евро, что значительно ниже средней зарплаты в Риге. 8

Как отметила в программе председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника, при разработке нового бюджета улучшение положения детских садов является одним из трех приоритетов городской думы.

По словам родителей нескольких детей, насилие над детьми - не проблема не отдельного детского сада, с ней сталкиваются дети по всей Латвии.

Напомним, что журналист передачи LTV "Запрещенный прием" (Aizliegtais paņēmiens), работая няней, проник в один из детских садов Риги и долгое время снимал на скрытую камеру детей и персонал. Прозвучали призывы к Латвийскому телевидению не выпускать эти материалы в эфир. Некоторые из родителей в связи с данной ситуацией также обратились в Государственную инспекцию по защите прав детей.