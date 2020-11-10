Бывший игрок "Динамо" перешёл в финский "Йокерит"

30-летний хоккеист подписал с "шутами" пробный контракт. Помимо Мюттюнена такие же контракты подписали защитник Йоонас Ярвинен и форвард Мика Партанен.

Мюттюнен защищал цвета "Йокерита" в прошлом сезоне, но провёл за команду всего шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Затем хоккеист присоединился к шведской команде "Мальмё Редхокс".

В сезоне-2018/2019 Мюттюнен выступал за рижское "Динамо". За рижскую команду хоккеист провёл 43 матча, забросил 8 шайб и сделал две результативные передачи. Ранее хоккеист в КХЛ играл за "Куньлунь" и "Витязь".