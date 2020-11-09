Вакцина от Covid-19, крушение вертолета и первый комментарий Дзюбы. Все, что вы могли пропустить 9 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлено 92 новых случая Covid-19, два человека умерли
- Число госпитализированных с Covid-19 выросло до 313. Из них 12 - в тяжелом состоянии
- В Литве снова больше 1000 случаев Covid-19 за сутки, в Эстонии - 125
- Число заболевших превысило 50 млн. В Европе кривая идет вверх
- В Айзкраукльской больнице заболели более 10 медиков. Учреждение временно закрыли
- Разрабатываемая вакцина от Covid-19 показала эффективность более чем 90%
- Президент Украины Владимир Зеленский заразился Covid-19
- Сейм обеспокоен: косметические услуги могут уйти в подполье
- Потолок для пособий по простою составит 1000 евро
Другие события дня:
- Самозанятые лица будут платить налог с фактических доходов, а не с "минималки"
- В Кенгарагсе произошло гомофобное нападение на профессора RSU
- Подключенная на прошлой неделе БелАЭС прекратила выработку электроэнергии
- Армения сообщила о крушении российского вертолета. Азербайджан признал, что случайно сбил его
- Путин уволил сразу пятерых министров
- С 10 ноября ЕС вводит новые пошлины на товары из США
- В Риге мужчина изнасиловал девушку на первом свидании
- После высказываний о выборах в США глава МВД Эстонии заявил об отставке
- Жена и зять призвали Трампа смириться с поражением на выборах
- На аэродроме в Воронеже солдат с топором напал на сослуживцев. Погибли трое
- Собака Джо Байдена станет первым приютским псом в Белом доме
Новости из мира звезд:
- Алиса Знарок вышла замуж за Артемия Панарина
- Несмотря на обвинения в харрасменте, Скипский продолжает тренировать школьников
- Лобода, Рынска, Собчак и другие звезды заступились за Дзюбу
Новости из мира спорта:
- Околи хочет объединить пояса и готов выйти против Бриедиса
- Сборная Латвии по хоккею впервые в своей истории выиграла Кубок Германии