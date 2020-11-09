Вт, 10.11.2020
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Янина Курсите, депутат Сейма
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  • Вакцина от Covid-19, крушение вертолета и первый комментарий Дзюбы. Все, что вы могли пропустить 9 ноября

Вакцина от Covid-19, крушение вертолета и первый комментарий Дзюбы. Все, что вы могли пропустить 9 ноября

ФОТО: rus.tvnet.lv

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