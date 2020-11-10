Что эпидемиологи SPKC спрашивают у пациента с Covid-19 после заражения?

На прошлой неделе было зафиксировано 1458 новых пациентов с Covid-19. Эпидемиолог связывался не только с самими пациентами, но и с 5 300 контактными лицами. Это процесс требует времени.

Скорее всего, звонок из SPKC поступит на следующий день или через день. Однако, как только будет получен положительный результат теста, человек должен самостоятельно связаться со своими членами семьи. Те, кто на работе или в школе, должны немедленно вернуться домой, так как теперь они являются контактными персонами, и их образ жизни также будет ограничен.

Во время звонка инфицированному эпидемиолог будет задавать много разных вопросов. К ним можно подготовиться заранее, например, выписав необходимое на листе бумаги.

"Даже такие простые вещи, как просьба озвучить полное название места работы, от стресса может вызвать проблему. Потом человеку необходимо знать, когда он в последний раз был на работе. Иногда приходится взять календарь в руки, чтобы вспомнить", - говорит руководитель отдела по надзору за инфекционными заболеваниями SPKC Элина Диминя.

Вероятнее всего, эпидемиолога больше всего будет интересовать не день сдачи анализа, а день, когда человек почувствовал симптомы - жар, кашель или слабость.

"От этого дня мы будем отсчитывать два дня назад, так как считаем, что инфекция активируется за два дня до появления симптомов. Затем мы должны проверить всех контактных персон и другие вещи”, - говорит представитель SPKC.

Эпидемиолог спросит только о тех людях, с кем заболевший контактировал дольше 15 минут и был ближе двух метров.

Их имена и контактные телефоны необходимо подготовить заранее, чтобы специалист мог с ними связаться.

Эпидемиолог также спросит, являетесь ли вы пользователем приложения Apturi Covid. Потому что в этом случае вы получите специальный код или ключ, который проинформирует других владельцев приложения о том, что они контактировали с зараженным, без раскрытия вашей личности.