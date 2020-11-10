Работникам с респираторными заболеваниями государство оплатит первые дни нетрудоспособности

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с формирующими правительство партиями сообщил, что такое решение было принято в качестве шага навстречу работодателям. Это необходимо для того, чтобы сотрудники, почувствовав симптомы заболевания, не выходили на работу, а сдавали тест на Covid-19.

Разработанные Министерством благосостояния предложения в понедельник обсуждались в группе по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса, а во второй половине дня также среди партнеров по коалиции. Во вторник, 10 ноября, решение по этим предложениям примет Кабинет министров.

Министерство экономики и Министерство благосостояния разработали предложение того, как помочь предпринимателям, сотрудники которых больны или весь коллектив из-за Covid-19 вынужден уйти на карантин.