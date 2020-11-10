Вт, 10.11.2020
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Джо Байден

Ночью произошел крупный пожар в офисном здании в Риге на улице Унияс

Пожарный-спасатель. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Прошедшей ночью пожар повышенной опасности произошел в офисном здании на ул. Унияс в Риге, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Сообщение о пожаре поступило около часа ночи. На месте происшествия было установлено, что горят двухэтажное офисное здание, межэтажное перекрытие и крыша - в целом 975 квадратных метров.

На тушении пожара работал 41 пожарный, было задействовано восемь автоцистерн, автолестница и автоподъемник. К 6 часам утра пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 39 вызовов, в том числе 17 на пожары.

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