Ночью произошел крупный пожар в офисном здании в Риге на улице Унияс

Сообщение о пожаре поступило около часа ночи. На месте происшествия было установлено, что горят двухэтажное офисное здание, межэтажное перекрытие и крыша - в целом 975 квадратных метров.

На тушении пожара работал 41 пожарный, было задействовано восемь автоцистерн, автолестница и автоподъемник. К 6 часам утра пожар повышенной опасности был ликвидирован.