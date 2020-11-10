В Латгале в ДТП погиб пешеход

Авария с погибшим произошла в Латгале, в ней жизнь потерял пешеход.

В понедельник восемь человек пострадали в авариях в Рижском регионе, трое - в Латгале, по одному - в Видземе и Земгале. Трое пострадавших были велосипедистами, а двое - пешеходами.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны пять автоводителей.

За превышение скорости за сутки было оформлено 130 протоколов.