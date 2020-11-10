СМИ: Мелания Трамп планирует развестись

"Мелания считает каждую минуту до того момента, как Трамп покинет свой пост, а она сможет развестись", - сказала она.

Бывший старший советник первой леди Стефани Волкофф также говорила, что Мелания Трамп перебралась в Вашингтон из Нью-Йорка только через пять месяцев после инаугурации супруга, так как она вела переговоры о том, что их сын - 14-летний Бэррон - получит долю в наследстве. Волкофф также отметила, что в Белом доме у пары были раздельные спальни.