СМИ: Мелания Трамп планирует развестись

Жена Дональда Трампа Мелания планирует развестись с ним после его поражения на выборах президента США. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на экс-помощника президента и экс-директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью при Белом доме Омаросу Маниголт.
"Мелания считает каждую минуту до того момента, как Трамп покинет свой пост, а она сможет развестись", - сказала она.
Бывший старший советник первой леди Стефани Волкофф также говорила, что Мелания Трамп перебралась в Вашингтон из Нью-Йорка только через пять месяцев после инаугурации супруга, так как она вела переговоры о том, что их сын - 14-летний Бэррон - получит долю в наследстве. Волкофф также отметила, что в Белом доме у пары были раздельные спальни.
Таблоид также напомнил, что на публике Мелания говорит об "отличных отношениях" с Трампом. Но адвокат Кристина Превит сделала предположение, что между супругами составлен брачный контракт, схожий с соглашением Трампа с его второй женой - Марлой Мейплз, у которой нет возможности критиковать экс-супруга.