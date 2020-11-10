Вакцина разработана: как скоро она может дойти до нас?

В понедельник компания Pfizer сообщила, что разработанная вакцина эффективна не менее чем на 90%. Однако сообщение об открытии и глобальная вакцинация - это две разные вещи.
Разработка вакцины менее чем через год после появления нового вируса - это то, чего раньше никогда не было. Вот почему журналисты Business Insider составили список следующих шагов по доставке вакцины людям.
- Pfizer хочет получить дополнительную информацию о безопасности вакцины, прежде чем приступить к ее применению. Представители компании заявляют, что эта информация станет доступна примерно 16 ноября.
- После этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США должно предоставить чрезвычайное разрешение. Неясно, сколько времени это может занять, но управление заявляет, что хочет сделать это как можно скорее. Первоначально вакцина, вероятно, будет доступна только для групп риска, таких как пожилые люди и медицинские работники.
- Pfizer заявляет, что в этом году дозы будут доступны лишь частично - всего 50 миллионов.
- Каждая вакцина состоит из двух доз, поэтому 50 миллионов доз будет всего для 25 миллионов человек.
- После первой дозы пациентам придется подождать три недели до приема второй дозы.
- В 2021 году будет доступно около 1,3 миллиарда доз. В этот момент люди, не входящие в группу риска, также смогут начать получать вакцину.
- Вакцину следует хранить при крайне низких температурах - минус 80 градусов по Цельсию. Это может замедлить распространение вакцины по всему миру.
- Могут возникнуть другие проблемы, такие как отсутствие стеклянных флаконов для хранения вакцины.
Несколько стран, надеясь спасти свой народ, уже заказали миллионы доз вакцины. Среди них - США, Великобритания, Канада, Япония и несколько стран Европейского союза.