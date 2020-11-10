За сутки в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19, два человека умерли
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19, два человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один умерший пациент принадлежал к возрастной группе 75-80 лет, второй - к возрастной группе 85-90 лет.
На сегодняшний день в Латвии скончались 103 инфицированных Covid-19 человека.
За прошедшие сутки госпитализировано 40 больных Covid-19, в целом в больницах находятся 309 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
У 294 пациентов среднетяжелое состояние, 15 человек находятся в тяжелом состоянии.
С начала пандемии из больниц выписано 589 пациентов, 41 был выписан за прошедшие сутки.
За прошедшие сутки был сделан 6731 тест на наличие Covid-19, 3,1% из которых показали положительный результат.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8395 человек, полностью выздоровели 1471 человек.