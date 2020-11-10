В Латвии продолжает снижаться безработица

В конце октября уровень зарегистрированной безработицы составил в Латвии 7,4% экономически активного населения, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).
В конце октября в NVA было зарегистрировано 67 124 безработных, что на 3182 безработных меньше, чем месяцем ранее (70 306 безработных).
Самой низкой зарегистрированная безработица в конце октября была в Рижском регионе - 5,8% (-0,3 процентного пункта по сравнению с сентябрем), а самый высокий уровень безработицы сохранился в Латгале - 15% (-0,4 процентного пункта).
В Земгале уровень зарегистрированной безработицы в октябре снизился на 0,4 процентного пункта до 6,7%, в Видземе - на 0,3 процентного пункта до 7,1%, в Курземе - на 0,3 процентного пункта до 7,6%.
В октябре статус безработного получили 7664 человека, что на 3,1% больше, чем в сентябре.
В конце 2019 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,2% экономически активного населения, но в конце марта после введения чрезвычайного положения безработица начала расти и достигла в июле 8,6%, а затем вновь начала постепенно снижаться.