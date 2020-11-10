Вт, 10.11.2020
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Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне

Рижская дума ищет, за счет чего в следующем году сэкономить 20 млн евро

Мартиньш Стакис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за сокращения полагающейся самоуправлениям доли поступлений подоходного налога с населения самоуправление Риги в бюджете на следующий год должно консолидировать около 20 млн евро, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр рассказал, что началась работа над бюджетом Риги на следующий год и предстоит найти, за счет чего сэкономить эти 20 млн евро - анализируется, какие меры можно отложить, какие из расходов неэффективны или излишни.

Например, возможности экономии видны на муниципальном предприятии Rīgas satiksme - и в системе э-талона, которая, по словам Стакиса, непомерно дорога, и "раздутых субсидий" для маршруток.

Мэр отметил, что в каждом департаменте нашлись возможности для экономии, хотя некоторые решения могут быть непопулярными. Например, нужно ли продолжать содержать "Врата почета" на бульв. Бривибас, которые обходятся в 70 000 евро в год.

По словам Стакиса, экономия не означает, что "мы где-то не увеличим финансирование". Приоритетом будут социальные работники, школы и детские сады, инфраструктурные проекты.

Как сообщалось, законопроект о госбюджете на 2021 год предусматривает, что поступления в бюджет самоуправлений подоходного налога с населения будут сокращены с 80% до 75%, в результате чего они в будущем году недополучат 90,9 млн евро.

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