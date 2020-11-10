Рижская дума ищет, за счет чего в следующем году сэкономить 20 млн евро

Из-за сокращения полагающейся самоуправлениям доли поступлений подоходного налога с населения самоуправление Риги в бюджете на следующий год должно консолидировать около 20 млн евро, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.
Мэр рассказал, что началась работа над бюджетом Риги на следующий год и предстоит найти, за счет чего сэкономить эти 20 млн евро - анализируется, какие меры можно отложить, какие из расходов неэффективны или излишни.
Например, возможности экономии видны на муниципальном предприятии Rīgas satiksme - и в системе э-талона, которая, по словам Стакиса, непомерно дорога, и "раздутых субсидий" для маршруток.
Мэр отметил, что в каждом департаменте нашлись возможности для экономии, хотя некоторые решения могут быть непопулярными. Например, нужно ли продолжать содержать "Врата почета" на бульв. Бривибас, которые обходятся в 70 000 евро в год.
Как сообщалось, законопроект о госбюджете на 2021 год предусматривает, что поступления в бюджет самоуправлений подоходного налога с населения будут сокращены с 80% до 75%, в результате чего они в будущем году недополучат 90,9 млн евро.