Рижская дума ищет, за счет чего в следующем году сэкономить 20 млн евро

Мэр рассказал, что началась работа над бюджетом Риги на следующий год и предстоит найти, за счет чего сэкономить эти 20 млн евро - анализируется, какие меры можно отложить, какие из расходов неэффективны или излишни.

Например, возможности экономии видны на муниципальном предприятии Rīgas satiksme - и в системе э-талона, которая, по словам Стакиса, непомерно дорога, и "раздутых субсидий" для маршруток.

Мэр отметил, что в каждом департаменте нашлись возможности для экономии, хотя некоторые решения могут быть непопулярными. Например, нужно ли продолжать содержать "Врата почета" на бульв. Бривибас, которые обходятся в 70 000 евро в год.

По словам Стакиса, экономия не означает, что "мы где-то не увеличим финансирование". Приоритетом будут социальные работники, школы и детские сады, инфраструктурные проекты.