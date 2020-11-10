Вт, 10.11.2020
Для нас, как для родителей, самое сложное - то, что до сих пор никто не привлечен к ответственности. Мне нужно идти на могилу к своему ребенку, положить туда цветы, но виноватых нет. Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне

Президент Эстонии ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным Covid-19

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Маттиас Таммет / канцелярия президента

Поскольку президент Эстонии Керсти Кальюлайд могла на прошлой неделе находиться в контакте с носителем коронавируса, она уходит в самоизоляцию.

"В пятницу, когда я посетила Вильянди, я встретилась с человеком, у которого позже диагностировали Covid-19. Я также считаюсь близкоконтактной и поэтому в соответствии с указаниями департамента здоровья я до понедельника буду самоизолироваться", - написала президент в социальных сетях.

По ее словам, отменены все запланированные на эту неделю физические встречи.

"Сейчас я чувствую себя хорошо, у меня нет ни одного указывающего на заболевание симптома, но сегодня мы также сделаем тест", - отметила Кальюлайд во вторник.

"Скачайте себе приложение Hoia, носите маску, даже если чувствуете себя здоровыми, и по возможности избегайте крупных скоплений народа и мероприятий. Берегите себя!" - добавила президент.

Последние новости

НАВЕРХ
Back