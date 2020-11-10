Президент Эстонии ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным Covid-19

"В пятницу, когда я посетила Вильянди, я встретилась с человеком, у которого позже диагностировали Covid-19. Я также считаюсь близкоконтактной и поэтому в соответствии с указаниями департамента здоровья я до понедельника буду самоизолироваться", - написала президент в социальных сетях.

По ее словам, отменены все запланированные на эту неделю физические встречи.

"Сейчас я чувствую себя хорошо, у меня нет ни одного указывающего на заболевание симптома, но сегодня мы также сделаем тест", - отметила Кальюлайд во вторник.