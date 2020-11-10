Президент Эстонии ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным Covid-19

Поскольку президент Эстонии Керсти Кальюлайд могла на прошлой неделе находиться в контакте с носителем коронавируса, она уходит в самоизоляцию.
"В пятницу, когда я посетила Вильянди, я встретилась с человеком, у которого позже диагностировали Covid-19. Я также считаюсь близкоконтактной и поэтому в соответствии с указаниями департамента здоровья я до понедельника буду самоизолироваться", - написала президент в социальных сетях.
По ее словам, отменены все запланированные на эту неделю физические встречи.
"Сейчас я чувствую себя хорошо, у меня нет ни одного указывающего на заболевание симптома, но сегодня мы также сделаем тест", - отметила Кальюлайд во вторник.
"Скачайте себе приложение Hoia, носите маску, даже если чувствуете себя здоровыми, и по возможности избегайте крупных скоплений народа и мероприятий. Берегите себя!" - добавила президент.