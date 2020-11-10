Что решило правительство: пособия за простой и субсидии работающим на неполную ставку

Поддержка будет оказываться в период с первого дня введения режима чрезвычайной ситуации, 9 ноября, до 31 декабря. Расходы на пособия за простой прогнозируются в размере 65,71 млн евро.

Правила предусматривают, что пособия работникам простаивающих предприятий составят 70% от декларированной средней месячной брутто-зарплаты в период с 1 августа по 30 октября. Для работников микропредприятий пособия составят 50% месячной средней брутто-зарплаты за третий квартал 2020 года.

Размер пособий за простой будет не меньше 330 евро, но не больше 1000 евро в месяц. 2

Субсидии работающим на неполную ставку

Кабинет министров утвердил предложение Министерства экономики доплачивать субсидии в размере до 500 евро работающим на неполную ставку на пострадавших в результате кризиса из-за Covid-19 предприятиях.

Эти меры будут применяться с 9 ноября, первого дня введения режима чрезвычайной ситуации, до 31 декабря этого года. Затраты на субсидии составят 20,12 млн евро.

Государственная поддержка на субсидирование зарплат составит 50% в месяц от декларированной средней брутто-зарплаты за период с 1 августа по 31 декабря этого года, но не больше 500 евро в календарный месяц на одного работника.

Чтобы претендовать на субсидию, работодатель в системе электронного декларирования должен представить информацию о предприятии, обоснование спада оборота и информацию о работнике. Также нужно подтвердить, что работник не находится в периоде нетрудоспособности и без государственной поддержки трудовые отношения с ним были бы прекращены.

На поддержку не смогут претендовать работодатели с налоговыми долгами, неплатежеспособные, если работодатель или члены правления предприятия в прошлом понесли наказания за нарушения.

По расчетам Минэкономики, такие субсидии могут потребоваться для более чем 134 тыс. работников. 2

Напомним, на пособия за простой и субсидирование зарплат потребуется 85,83 млн евро, свидетельствуют данные Министерства экономики.

По расчетам министерства, на пособия за простой могут квалифицироваться 134 119 работников, на выплату пособий из бюджета потребуется 65,71 млн евро. Субсидирование зарплат также может потребоваться 134 119 работающим, на эти цели планируется выделить 20,12 млн евро.

Средства будут выделены из бюджетной программы для непредвиденных случаев на один месяц. Планируется, что предприятиям, хозяйственная деятельность которых из-за введения режима чрезвычайной ситуации приостановлена, в основном будут предоставляться пособия за простой, а тем, чья деятельность частично ограничена, в 70% случаев будут выплачиваться пособия за простой, в 30% - оказываться поддержка в виде субсидированных зарплат.