Что решило правительство: пособия за простой, субсидии и другое

Поддержка будет оказываться в период с первого дня введения режима чрезвычайной ситуации, 9 ноября, до 31 декабря. Расходы на пособия за простой прогнозируются в размере 65,71 млн евро.

Правила предусматривают, что пособия работникам простаивающих предприятий составят 70% от декларированной средней месячной брутто-зарплаты в период с 1 августа по 30 октября или средней брутто-зарплаты за те месяцы после 1 августа, когда работник фактически работал. Для работников микропредприятий пособия составят 50% месячной средней брутто-зарплаты за третий квартал 2020 года.

Размер пособий за простой будет не меньше 330 евро, но не больше 1000 евро в месяц.

Если работник в период с 9 ноября до 31 декабря возвращается на работу из отпуска по уходу за ребенком, пособие за простой составит 70% от среднего размера родительского пособия за август, сентябрь и октябрь, но не менее 330 евро и не более 1000 евро в месяц.

Дополнительно работники находящихся в простое предприятий смогут получить доплаты в размере 50 евро за каждого находящегося на иждивении лица в возрасте до 24 лет.

Пособия за простой не будут облагаться подоходным налогом с населения и обязательными взносами государственного социального страхования.

Подать заявление на получение пособий за простой можно в системе электронного декларирования Службы госдоходов. Пособия будут выплачиваться в течение пяти рабочих дней после принятия СГД решения перечислением на счет работников.

На поддержку не смогут претендовать работодатели с налоговыми долгами, неплатежеспособные, если работодатель или члены правления предприятия в прошлом понесли наказания за нарушения.

На пособия за простой могут претендовать работники предприятий общепита, кинотеатров, спортклубов, учреждений внешкольного образования, парков отдыха и развлечений, салонов красоты и других.

Субсидии работающим на неполную ставку

Кабинет министров утвердил предложение Министерства экономики доплачивать субсидии в размере до 500 евро работающим на неполную ставку на пострадавших в результате кризиса из-за Covid-19 предприятиях.

Эти меры будут применяться с 9 ноября, первого дня введения режима чрезвычайной ситуации, до 31 декабря этого года. Затраты на субсидии составят 20,12 млн евро.

Государственная поддержка на субсидирование зарплат составит 50% в месяц от декларированной средней брутто-зарплаты за период с 1 августа по 31 декабря этого года, но не больше 500 евро в календарный месяц на одного работника.

Чтобы претендовать на субсидию, работодатель в системе электронного декларирования должен представить информацию о предприятии, обоснование спада оборота и информацию о работнике. Также нужно подтвердить, что работник не находится в периоде нетрудоспособности и без государственной поддержки трудовые отношения с ним были бы прекращены.

На поддержку не смогут претендовать работодатели с налоговыми долгами, неплатежеспособные, если работодатель или члены правления предприятия в прошлом понесли наказания за нарушения.

По расчетам Минэкономики, такие субсидии могут потребоваться для более чем 134 тыс. работников.