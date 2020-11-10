Что решило правительство: пособия за простой, субсидии и другое
Кабинет министров во вторник утвердил предложение Министерства экономики о выплате работникам пострадавших в кризисе из-за Covid-19 предприятий пособий за простой в размере от 330 до 1000 евро в месяц.
Поддержка будет оказываться в период с первого дня введения режима чрезвычайной ситуации, 9 ноября, до 31 декабря. Расходы на пособия за простой прогнозируются в размере 65,71 млн евро.
Правила предусматривают, что пособия работникам простаивающих предприятий составят 70% от декларированной средней месячной брутто-зарплаты в период с 1 августа по 30 октября или средней брутто-зарплаты за те месяцы после 1 августа, когда работник фактически работал. Для работников микропредприятий пособия составят 50% месячной средней брутто-зарплаты за третий квартал 2020 года.
Если работник в период с 9 ноября до 31 декабря возвращается на работу из отпуска по уходу за ребенком, пособие за простой составит 70% от среднего размера родительского пособия за август, сентябрь и октябрь, но не менее 330 евро и не более 1000 евро в месяц.
Дополнительно работники находящихся в простое предприятий смогут получить доплаты в размере 50 евро за каждого находящегося на иждивении лица в возрасте до 24 лет.
Пособия за простой не будут облагаться подоходным налогом с населения и обязательными взносами государственного социального страхования.
На поддержку не смогут претендовать работодатели с налоговыми долгами, неплатежеспособные, если работодатель или члены правления предприятия в прошлом понесли наказания за нарушения.
На пособия за простой могут претендовать работники предприятий общепита, кинотеатров, спортклубов, учреждений внешкольного образования, парков отдыха и развлечений, салонов красоты и других.
Субсидии работающим на неполную ставку
Кабинет министров утвердил предложение Министерства экономики доплачивать субсидии в размере до 500 евро работающим на неполную ставку на пострадавших в результате кризиса из-за Covid-19 предприятиях.
Эти меры будут применяться с 9 ноября, первого дня введения режима чрезвычайной ситуации, до 31 декабря этого года. Затраты на субсидии составят 20,12 млн евро.
Государственная поддержка на субсидирование зарплат составит 50% в месяц от декларированной средней брутто-зарплаты за период с 1 августа по 31 декабря этого года, но не больше 500 евро в календарный месяц на одного работника.
Чтобы претендовать на субсидию, работодатель в системе электронного декларирования должен представить информацию о предприятии, обоснование спада оборота и информацию о работнике. Также нужно подтвердить, что работник не находится в периоде нетрудоспособности и без государственной поддержки трудовые отношения с ним были бы прекращены.
На поддержку не смогут претендовать работодатели с налоговыми долгами, неплатежеспособные, если работодатель или члены правления предприятия в прошлом понесли наказания за нарушения.
Пострадавшим от Covid-19 предприятиям на компенсацию потока оборотных средств - 30 млн евро
Пострадавшим в результате кризиса из-за Covid-19 предприятиям на компенсацию потока оборотных средств выделено 30 млн евро. Эта поддержка рассчитана на период с 1 ноября по 31 декабря этого года.
По данным Минэкономики, на этот вид поддержки квалифицируются примерно 111 600 налогоплательщиков. Если затянется связанная с Covid-19 неопределенность, в ближайшие месяцы это сильно повлияет на доступность предприятиям оборотных средств и возможность ведения хоздеятельности. Предприятиям будет сложно покрывать текущие расходы, например, коммунальные платежи, зарплаты работников. В связи с этим государству особенно важно помочь предприятиям стабилизировать оборотные средства.
Поддержку смогут получить зарегистрированные в Службе государственных доходов предприятия. Поддержку получат предприятия, у которых спад оборота составляет по крайней мере 20% по сравнению со средним оборотом за август-октябрь.
Поддержка составит 30% от общей суммы брутто-зарплат, с которых уплачены налоги за август, сентябрь и октябрь, но не более 50 000 евро за период поддержки и не более 800 000 евро для группы связанных предприятий.
Напомним, на пособия за простой и субсидирование зарплат потребуется 85,83 млн евро, свидетельствуют данные Министерства экономики.
По расчетам министерства, на пособия за простой могут квалифицироваться 134 119 работников, на выплату пособий из бюджета потребуется 65,71 млн евро. Субсидирование зарплат также может потребоваться 134 119 работающим, на эти цели планируется выделить 20,12 млн евро.
Средства будут выделены из бюджетной программы для непредвиденных случаев на один месяц. Планируется, что предприятиям, хозяйственная деятельность которых из-за введения режима чрезвычайной ситуации приостановлена, в основном будут предоставляться пособия за простой, а тем, чья деятельность частично ограничена, в 70% случаев будут выплачиваться пособия за простой, в 30% - оказываться поддержка в виде субсидированных зарплат.
Меры поддержки будут применяться с первого дня введения режима чрезвычайной ситуации, 9 ноября, до 31 декабря этого года.