Компания-владелец "дворца Путина" получила 7 тысяч гектаров охотничьих угодий

Компания "Комплекс", которая владеет так называемым "дворцом Путина" недалеко от Геленджика, взяла в долгосрочную аренду несколько новых участков охотничьих угодий. Таким образом, площадь земельных угодий, к которым имеет отношение ООО "Комплекс", выросла почти в 100 раз.

ООО "Комплекс" владеет усадьбой недалеко от села Прасковеевка Геленджикского района, на мысе Идокопас в сосновых лесах на берегу Черного моря.

В СМИ этот комплекс зданий стали называть "дворцом Путина". Петербургский предприниматель Сергей Колесников в 2010 году в письме Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост президента, рассказывал, что "дворец" якобы строился специально для Владимира Путина, который был тогда премьер-министром. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал это.

Сама усадьба занимает участок площадью 67,9 га. Однако в 2020 году к ней были присоединены несколько участков охотничьих угодий и береговой линии. Компания выиграла тендер на их аренду на 49 лет еще в середине и конце 2019 года, но договоры на аренду были заключены летом-осенью 2020 года. Общая площадь этих участков превышает 7 тысяч гектаров.

Согласно документации, на самом крупном из присоединённых участков разрешено несколько видов охоты, в том числе промысловая охота, любительская и спортивная охота, в целях научно-исследовательской деятельности и образовательной деятельности, а также регулирования численности охотничьих ресурсов. Согласно докуметации, на участке в 2019 году числилось 32 кабана, 51 косуля, 58 зайцев-русаков, 5 лисиц, 2 волка и другие животные.

Арендная плата за пользование землей составляет 542 рубля в год плюс 41 тысяча 100 рублей за "пользование объектами животного мира".

ООО "Комплекс" принадлежит АО "Бином" с 2016 года. До этого им владели офшорные компании. Нынешние собственники "Бинома" не раскрываются. Единственный владелец компании, данные о котором есть в системе СПАРК, - Александр Пономаренко. Он полный тезка бизнесмена Пономаренко, бывшего владельца "Новороссийского морского торгового порта", который в 2011 году рассказал газете "Коммерсант", что купил усадьбу в Прасковеевке за 350 млн долларов. В разговоре с журналистом он назвал эти здания пансионатом.

Пономаренко рассказывал "Коммерсанту", что продавцом был совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, который считается одним из ближайших друзей Владимира Путина. СМИ называли его сына Кирилла Шамалова зятем Путина. В 2018 году агентство Блумберг сообщало, что брачный союз Кирилла Шамалова и предполагаемой дочери президента России Катерины Тихоновой якобы распался.

"Передача лесного фонда в аренду под охотпользование - это распространенная практика. В Краснодарском крае таких примеров много. Юридически нарушения в передаче леса в аренду под охотпользование нет", - говорит координатор Экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Он не исключает, однако, что территорию могут в будущем огородить забором.