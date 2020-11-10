Максим Траньков рассказал о геях в фигурном катании

В июне этого года экс-фигурист Алексей Ягудин возмутился тем, что бывший американский фигурист Адам Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

Тогда Ягудин в своём Instagram написал: "Ну что сказать? Ужасно, противно, надоело! Я не против, но без нашего участия! Есть коронавирус, и есть вы, а это одно и то же!". После этого он удалил пост и опубликовал сторис с ещё более эмоциональными словами: "Б**, Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!".

37-летний Траньков раскритиковал позицию олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина по отношению к людям с нетрадиционной ориентацией.

"Я толерантный человек, мне геи плохо не сделали ничего, только хорошо. У меня шафер на свадьбе был Стефан Ламбьель, который мне кольца приносил с Таней [Татьяна Волосожар - супруга Транькова. - Прим. ред.]", - пояснил фигурист.

"Есть ещё много разных вещей, в которых я не могу поддержать его. Я не говорю, что это неправильно - он имеет право на своё мнение. Но мне стыдно так думать. В современном обществе, в 21-м веке мне стыдно", - сказал Траньков.

Он также признался, что среди зарубежных фигуристов есть немало геев, но он не знает ни об одном представителе нетрадиционной ориентации среди российских фигуристов.