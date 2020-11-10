Максим Траньков рассказал о геях в фигурном катании

Российский фигурист Максим Траньков в интервью для YouTube-канала журналиста Василия Кононова рассказал о представителях нетрадиционной ориентации в фигурном катании.
В июне этого года экс-фигурист Алексей Ягудин возмутился тем, что бывший американский фигурист Адам Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.
Тогда Ягудин в своём Instagram написал: "Ну что сказать? Ужасно, противно, надоело! Я не против, но без нашего участия! Есть коронавирус, и есть вы, а это одно и то же!". После этого он удалил пост и опубликовал сторис с ещё более эмоциональными словами: "Б**, Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!".
37-летний Траньков раскритиковал позицию олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина по отношению к людям с нетрадиционной ориентацией.
"Есть ещё много разных вещей, в которых я не могу поддержать его. Я не говорю, что это неправильно - он имеет право на своё мнение. Но мне стыдно так думать. В современном обществе, в 21-м веке мне стыдно", - сказал Траньков.
Он также признался, что среди зарубежных фигуристов есть немало геев, но он не знает ни об одном представителе нетрадиционной ориентации среди российских фигуристов.
Максим Траньков - двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи 2014 года. В настоящее время он тренер по фигурному катанию.