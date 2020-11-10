Covid-19 в Эстонии: ввели правило 2+2 и обязали носить маски

Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс сказала в интервью Vikerraadio, что правительство решило вернуть во внутренних помещениях правило 2+2.

Это значит, что можно будет передвигаться вдвоем, выдерживая с остальными людьми дистанцию не менее двух метров. Правило распространяется на крупные магазины, торговые центры, учреждения, на кассах нужно будет придерживаться разметки.

На небольшие сельские магазины и прочие места, где невозможно соблюдать правило, оно не будет распространяться. Правило 2+2 также не будет распространяться на кинозалы и театры и школы, но будет обязательным для развлекательных заведений, которые должны будут закрываться в полночь.

Исключение также ввели для мест общественного питания. Правительство несколько дней вело переговоры с представителями ресторанов, пошло им навстречу и разрешило, чтобы за одним столом могло собираться до восьми человек, которых от остальных столов должно отделять не менее двух метров.

В общественном транспорте, на концертах, киносеансах и в театрах будут обязательны маски.

"Если вы не младше 12 лет и у вас нет медицинских противопоказаний, нужно будет закрывать рот и лицо. Мы не стали уточнять, должна это быть маска или ваш собственный напоминающий маску предмет", - сказала Репс.

В то же время, она сказала, что строгих штрафов за нарушение правил не будет, но медицинские учреждения и организаторы концертов будут иметь право требовать от посетителей ношения масок.