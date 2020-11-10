В Литве - более 1100 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек

Литва

За минувшие сутки в Литве были подтверждены 1109 новых случаев заражения Covid-19, от коронавируса скончались 11 человек, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья.

По иным причинам скончались четыре зараженных этим вирусом.

В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразился 26 тыс. 841 человек, продолжают болеть 20 тыс. 584 человека, выздоровели 5962 человека.

Представитель Национального центра общественного здоровья Литвы (НЦОЗ) Юстина Петравичене во вторник информировала BNS, что человек, относившийся к возрастной группе 30-39 лет и имевший сопутствующие заболевания, стал самой молодой жертвой коронавируса за период с начала пандемии. Этот случай смерти зарегистрирован в Каунасском уезде. Здесь зарегистрировано еще четыре случая смерти лиц в возрасте 50-99 лет, у которых тоже были сопутствующие заболевания.

Также пять летальных исходов зарегистрировано в Паневежском уезде, умерли люди из возрастной группы 70-99 лет, у которых были сопутствующие заболевания.

Одна смерть зарегистрирована в Тельшяйском уезде - это человек старше 90 лет, у которого были сопутствующие заболевания.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 211 человек.

В изоляции сейчас находится 49 тыс. 271 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 430 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 12 тыс. 762 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 119 тыс. 422 теста.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Вильнюсском и Шяуляйском уездах.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии зарегистрировано 128 новых случаев коронавируса, сообщает департамент здоровья Эстонии

За минувшие сутки проанализировано 2 553 первичных теста на коронавирус, положительный результат дали 128 тестов (5%).

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 143,8 случая на 100 000 населения, доля положительных тестов составляет 6,7%.