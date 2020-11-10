Maxima подстраивает акции под режим чрезвычайной ситуации

С учетом режима чрезвычайной ситуации Maxima оперативно адаптируется и подстраивает свои маркетинговые мероприятия. Ежегодная акция "Один выгодный день"во всех магазинах Maxima в этом году будет продлена до трех дней, то есть пройдет с 12 по 14 ноября, а также в эти дни время работы значительной части магазинов будет продлено, чтобы обеспечить более равномерную плотность посетителей.
Продление сроков акции является еще одним дополнительным шагом, чтобы во время режима ЧС люди могли делать покупки без лишнего столпотворения, с учетом установленных в стране мер по ограничению распространения вируса Covid-19.
"Для того, чтобы в этом году в условиях режима ЧС столь необходимые для повседневной жизни семей и полезные для дома товары клиенты могли приобрести не только с 40-процентной скидкой, но и безопасно, удобно и быстро, ежегодная акция пройдет не один, а три дня. Эта акция традиционно вызывает большой интерес со стороны клиентов, поэтому, чтобы уменьшить плотность покупателей, она будет продлена. Для того, чтобы во всех магазинах Maxima клиентам и сотрудникам была обеспечена безопасная среда, мы каждый день отслеживаем эффективность уже введенных мер безопасности и вводим новые.
Призываем и всех жителей к сотрудничеству - ходить в магазины по одному, подготовив список покупок, а также посещать магазины в часы, когда там традиционно меньше поток людей”, - отмечает руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.
Чтобы во время режима чрезвычайной ситуации люди могли сделать покупки без лишнего столпотворения и в целях уменьшения плотности покупателей, предприятие приняло решение также продлить время работы некоторых магазинов:
- Все магазины форматов Maxima XX и Maxima XXX во время ежегодной акции "Один выгодный день" будут работать с 7:00 до 23:00, а также вместо одного дня акция продлена на три дня (с 12 до 14 ноября);
- 39 магазинов Maxima X в даты этой акции (12-14 ноября) также продлят время работы и будут открыты с 7:00 до 22:00;
- С учетом нагрузки на медиков и увеличения их рабочего времени вблизи крупнейших больниц мы уже в ближайшие дни на определенный срок продлим время работы магазинов, а затем проанализируем влияние этой инициативы на плотность потока клиентов в магазинах Maxima;
- Магазин Maxima Express (магазин малого формата для быстрых покупок) в т/ц Akropole по выходным дням работать не будет.
Как сообщалось, Maxima Latvija постоянно отслеживает состояние здоровья всех сотрудников и ввела ряд мер безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса, например:
- Стеклянные защитные барьеры на кассах между покупателями и кассирами;
- Всем работникам магазинов обеспечиваются защитные маски для лица;
- Размещены наглядные напоминания для покупателей о социальном дистанцировании в радиусе 2 м друг от друга, например, наклейки на полу, использование покупательских тележек вместо корзин, чтобы обеспечить больший физический барьер между клиентами, усиленный надзор за покупателями, напоминания сотрудников охраны и другие меры;
- Широкая информационная кампания в магазинах с размещением материалов на ТВ-экранах, обращения по магазинному радио и плакаты в различных зонах магазинов с рекомендациями, как уменьшить распространение вируса;
- Расфасовка нефасованных товаров, например, кондитерских изделий;
- Средства дезинфекции у входа в магазины;
- Всем работникам предприятия доступны средства для дезинфекции рук, чтобы, например, кассиры во время работы на кассах могли позаботиться о чистоте рук;
- Посетители магазинов информируются о том, что во время пребывания в магазинах обязательно нужно использовать средства, прикрывающие рот и нос - маску для лица или щиток;
- Разработана инструкция по охране труда, как избежать заболевания Covid-19, для работников проводится инструктаж;
- Размещены инфографики в помещениях для работников с информацией, как избежать заболевания Covid-19;
- Сотрудникам демонстрируются обучающие видео, как избежать заболевания Covid-19;
- Разработаны инструкции по правильному использованию визоров, масок для лица, перчаток и термометров;
- Работники обеспечены одноразовыми перчатками (использование за витриной обязательно, на остальных рабочих местах рекомендуется).