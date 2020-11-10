Maxima подстраивает акции под режим чрезвычайной ситуации

"Для того, чтобы в этом году в условиях режима ЧС столь необходимые для повседневной жизни семей и полезные для дома товары клиенты могли приобрести не только с 40-процентной скидкой, но и безопасно, удобно и быстро, ежегодная акция пройдет не один, а три дня. Эта акция традиционно вызывает большой интерес со стороны клиентов, поэтому, чтобы уменьшить плотность покупателей, она будет продлена. Для того, чтобы во всех магазинах Maxima клиентам и сотрудникам была обеспечена безопасная среда, мы каждый день отслеживаем эффективность уже введенных мер безопасности и вводим новые.